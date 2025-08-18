Video Un video cu un vehicul rusesc arborând steagul SUA pe frontul din Ucraina, distribuit de propaganda rusă. Reacția Kievului

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andri Iermak, a denunțat un videoclip viral în care un vehicul de luptă rusesc, arborând un steag american, traversează liniile frontului din Ucraina.

Imaginile arată un transportor blindat M113, fabricat în SUA și capturat de armata rusă, fluturând atât steagul Rusiei, cât și pe cel al Statelor Unite, în timp ce gonește printr-un sat din Zaporojie, în estul Ucrainei, potrivit televiziunii de stat ruse RT.

„Rușii folosesc simbolurile Statelor Unite în propriul lor război terorist, agresiv”, a transmis pe Telegram Andri Iermak. El a catalogat această mișcare drept „obraznicie maximă”, relatează POLITICO.

Videoclipul de propagandă apare după summitul președintelui rus Vladimir Putin cu președintele american Donald Trump, desfășurat în Alaska la sfârșitul săptămânii trecute, întâlnire intens criticată ca un succes de imagine pentru Kremlin.

Întâlnirea, în cadrul căreia cei doi lideri au împărțit o limuzină blindată, a fost prima întrevedere față în față a lui Putin cu un președinte american de la declanșarea invaziei pe scară largă în februarie 2022.

Canalele de propagandă ruse l-au lăudat tot mai des pe Trump ca pe un „pacificator pragmatic”, prezentând în schimb Ucraina, Europa și Marea Britanie drept obstrucționiste, notează Kyiv Independent.

Presa rusă amplifică frecvent afirmațiile anterioare ale lui Trump potrivit cărora fie președintele Volodimir Zelenski, fie fostul președinte american Joe Biden ar fi „provocat” războiul Rusiei – o narațiune care mută vina de pe Moscova.

Zelenski și un grup de lideri europeni urmează să ajungă luni la Casa Albă pentru a se întâlni cu Trump, în încercarea de a-l convinge să susțină un acord de pace just pentru Ucraina, fără concesii teritoriale majore în favoarea Rusiei.