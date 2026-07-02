Video Un umorist turc a fost arestat pe aeroportul din Instanbul pentru că a „denigrat" Coranul. Cum l-a descris pe Erdogan

Un umorist turc cu milioane de vizualizări pe YouTube a fost arestat joi pe aeroportul din Istanbul, la întoarcerea din străinătate, pentru "denigrarea valorilor religioase" prin glumele sale despre Coran.

Arestarea umoristului Deniz Goktaş, în vârstă de 32 de ani, a fost dispusă de Parchetul turc, care a deschis o investigaţie după ce sectoare conservatoare apropiate guvernului au denunţat unele fragmente dintr-un spectacol de stand-up comedy postat pe YouTube, ce a devenit un fenomen viral, depăşind 8,5 milioane de vizualizări în numai o săptămână, Scrie Agerpres.

Un comunicat al Parchetului, publicat de ziarul Cumhuriyet, confirmă arestarea de pe aeroport şi semnalează că este vorba despre o anchetă pentru "denigrarea valorilor religioase ale unei părţi a populaţiei".

Mai multe comentarii umoristice ale lui Deniz Goktaş despre Coran au fost considerate de criticii săi ca fiind jignitoare la adresa Islamului. Umoristul s-a referit la cele patru texte sacre (Tora, Psalmii, Evangheliile şi Coranul) ca şi cum ar fi opere dintr-o serie literară.

Dar spectacolul său include şi referiri satirice la preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi la perioada îndelungată de când acesta se află la putere. Umoristul turc îl descrie astfel pe preşedintele ţării sale drept un politician care a evoluat "de la un dictator timid la un dictator împăcat cu propria identitate".

Într-o altă secvenţă, el afirmă, ironic, că i-ar plăcea să fie terapeutul preşedintelui, deşi asigură că nu ar putea fi niciodată angajat, întrucât un astfel de post ar ajunge cu siguranţă în mâinile unui membru al familiei lui Erdogan.

Glumele sale nu s-au limitat însă la guvern şi la preşedinte. În acelaşi spectacol, umoristul l-a satirizat de asemenea pe primarul încarcerat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, care este un opozant al lui Erdogan.