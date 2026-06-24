Traficul feroviar din Germania a fost complet paralizat după o defecțiune IT majoră

Circulația trenurilor în Germania a fost suspendată la nivel național marți seară, în urma unei defecțiuni majore a sistemelor informatice utilizate de operatorul feroviar german Deutsche Bahn.

Potrivit companiei, problema a afectat sistemul digital de comunicații radio folosit pe rețeaua feroviară, ceea ce a determinat oprirea tuturor trenurilor din motive de siguranță. Garniturile aflate în circulație au fost reținute în stații, provocând perturbări semnificative în transportul de pasageri.

Ulterior, Deutsche Bahn a anunțat că defecțiunea a fost remediată, iar traficul feroviar a început să fie reluat treptat. Circulația trenurilor a fost însă blocată complet timp de peste două ore și jumătate.

„Specialiștii noștri IT au lucrat neîntrerupt pentru identificarea și rezolvarea problemei, iar intervenția a avut succes. Defecțiunea a fost eliminată rapid, iar serviciile sunt restabilite progresiv. Le mulțumim pasagerilor pentru răbdare”, a transmis compania într-un comunicat.

Cu toate acestea, operatorul a avertizat că întârzieri și anulări de curse ar putea continua să afecteze anumite rute și după reluarea circulației.

Defecțiunea a fost semnalată în jurul orei 22:30, ora locală, și a vizat sistemul GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railways), o rețea specializată de comunicații mobile utilizată în sectorul feroviar.

Sistemul este esențial pentru comunicarea dintre mecanicii de locomotivă și centrele de control al traficului, fiind o componentă-cheie a operării în siguranță a rețelei feroviare.

Deutsche Bahn și-a cerut scuze călătorilor afectați și a anunțat că va oferi vouchere pentru taxi și cazare persoanelor care nu și-au putut continua călătoria. Compania a precizat, de asemenea, că va încerca să asigure alternative de transport acolo unde acest lucru va fi posibil.

Operatorul gestionează atât servicii feroviare de lung parcurs, cât și transport regional în Germania. Întreruperea a afectat inclusiv rețeaua de trenuri suburbane S-Bahn, care asigură legături între zonele metropolitane și centrele urbane.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii de transport la problemele tehnice. Anul trecut, în Polonia, în apropiere de Varșovia, autoritățile au investigat deteriorarea unei linii de cale ferată, existând atunci suspiciuni că ar fi putut fi vorba despre un act de sabotaj.