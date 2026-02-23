search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ucraina testează roboți tereștri capabili să lanseze drone pe fibră optică, greu de bruiat

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

O companie ucraineană din domeniul apărării anunță că a adaptat unul dintre roboții săi tereștri pentru a transporta și lansa drone conectate prin fibră optică — un tip de aparat considerat dificil de bruiat prin mijloace de război electronic. Sistemul ar permite forțelor ucrainene să lanseze drone mai aproape de linia frontului, fără a expune direct operatorii, scrie Business Insider.

Robotul terestru ucrainean Ratel H/FOTO:X
Robotul terestru ucrainean Ratel H/FOTO:X

Compania Ratel Robotics a publicat în această săptămână imagini cu modelul său Ratel H, echipat cu un compartiment protejat pentru drone. În înregistrare, capacul lansatorului se deschide, iar o dronă de mici dimensiuni, conectată printr-un cablu subțire de fibră optică, este trimisă în aer. Vehiculul terestru fără echipaj funcționează astfel ca o platformă mobilă de lansare.

Directorul general al companiei, Taras Ostapciuk, a declarat că robotul „devine o stație de bază” pentru până la patru drone pe care le poate transporta. În mod tradițional, astfel de puncte de lansare sunt operate de militari aflați relativ aproape de zona de pericol, pentru a putea ridica dronele în aer.

Potrivit acestuia, robotul poate transporta operatorii într-o zonă sigură, după care continuă singur spre linia frontului pentru a lansa dronele. Militarii care controlează de la distanță atât vehiculul terestru, cât și dronele pe fibră optică, pot rămâne „în cel mai sigur loc posibil”.

„Scopul este ca totul să fie cât mai sigur pentru personalul implicat în misiune”, a spus el.

De ce sunt importante dronele pe fibră optică

Dronele pe fibră optică primesc comenzile printr-un cablu fizic, nu prin unde radio. Aceasta înseamnă că ele nu pot fi bruiate prin sisteme de război electronic — o tehnică folosită frecvent pe front pentru a întrerupe semnalul dronelor clasice.

Totuși, aceste aparate au limitări: raza de acțiune este restrânsă de lungimea cablului, iar firul poate fi tăiat sau agățat în timpul zborului.

Nu este clar câte dintre sistemele dezvoltate de Ratel Robotics au fost deja adaptate pentru acest tip de misiune și dacă ele sunt utilizate pe scară largă în prezent.

Roboții tereștri, un rol tot mai vizibil

Conceptul de „transportator de drone” nu este în sine nou. Militari ucraineni au afirmat anterior că Rusia folosește drone de atac de dimensiuni medii pentru a transporta drone mai mici, asemănător unui „portavion aerian”.

Roboții tereștri reprezintă încă o proporție redusă din totalul misiunilor fără pilot desfășurate de Ucraina, însă utilizarea lor este în creștere.

Ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat recent că forțele ucrainene au desfășurat peste 7.000 de misiuni de luptă și logistică cu ajutorul sistemelor robotizate terestre doar în luna ianuarie. El a adăugat că ritmul producției și al modernizărilor este în accelerare.

Ucraina utilizează roboți tereștri pentru o gamă variată de sarcini: transportul muniției și echipamentelor, evacuarea răniților, minare și deminare, atacuri asupra pozițiilor ruse și misiuni de tip kamikaze.

Modelul Ratel H poate transporta peste 400 de kilograme și are o autonomie de aproximativ 60 de kilometri, potrivit companiei. Platforma este prezentată ca fiind multifuncțională și poate fi echipată cu armament sau sisteme de război electronic.

Lecții pentru Occident

Războiul din Ucraina este atent analizat în capitalele occidentale, unde armatele încearcă să extragă lecții despre modul în care ar putea face față unui conflict convențional cu Rusia.

Sistemele robotizate terestre atrag o atenție sporită în Occident. Deși forțele armate occidentale au testat tehnologii similare, ele nu au fost utilizate la aceeași scară sau într-o varietate atât de largă de roluri.

Companiile ucrainene, confruntate cu presiunea directă a războiului, accelerează însă dezvoltarea acestor tehnologii — transformând câmpul de luptă într-un laborator pentru noile forme de război automatizat.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
gandul.ro
image
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
mediafax.ro
image
O lasă Dinamo mai moale cu FC Argeş ca să rateze FCSB play-off-ul?! Reacţia lui Andrei Nicolescu: “Îi înţeleg pe suporteri”
fanatik.ro
image
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
cancan.ro
image
Câte pensii limită de vârstă, de invaliditate, urmaș sub 2.000 lei sunt în România? Dar peste 5.000 de lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci când primești o moștenire cu datorii: paşi de urmat pentru a nu deveni o povară
playtech.ro
image
Povestea fotbalistului din România care scrie istorie. Mergea cu o Dacia 1310 la antrenamente: ”Tata m-a învățat o chestie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A plecat din România la 25 de ani și a dat lovitura: "Sunt pregătit!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ la Survivor! S-a aflat câștigătorul! El este cel care ar pleca acasă cu trofeul și cu marele premiu: E bun rău de tot
romaniatv.net
image
Tinerii din România pot obține 250.000 lei gratis! Cum se depune dosarul
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
"Charles trebuie să abdice! E trist și șocant, dar William și Kate sunt acum adevărații Rege și Regină" Cum a răspuns prințesa

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești