O companie ucraineană din domeniul apărării anunță că a adaptat unul dintre roboții săi tereștri pentru a transporta și lansa drone conectate prin fibră optică — un tip de aparat considerat dificil de bruiat prin mijloace de război electronic. Sistemul ar permite forțelor ucrainene să lanseze drone mai aproape de linia frontului, fără a expune direct operatorii, scrie Business Insider.

Compania Ratel Robotics a publicat în această săptămână imagini cu modelul său Ratel H, echipat cu un compartiment protejat pentru drone. În înregistrare, capacul lansatorului se deschide, iar o dronă de mici dimensiuni, conectată printr-un cablu subțire de fibră optică, este trimisă în aer. Vehiculul terestru fără echipaj funcționează astfel ca o platformă mobilă de lansare.

Directorul general al companiei, Taras Ostapciuk, a declarat că robotul „devine o stație de bază” pentru până la patru drone pe care le poate transporta. În mod tradițional, astfel de puncte de lansare sunt operate de militari aflați relativ aproape de zona de pericol, pentru a putea ridica dronele în aer.

Potrivit acestuia, robotul poate transporta operatorii într-o zonă sigură, după care continuă singur spre linia frontului pentru a lansa dronele. Militarii care controlează de la distanță atât vehiculul terestru, cât și dronele pe fibră optică, pot rămâne „în cel mai sigur loc posibil”.

„Scopul este ca totul să fie cât mai sigur pentru personalul implicat în misiune”, a spus el.

De ce sunt importante dronele pe fibră optică

Dronele pe fibră optică primesc comenzile printr-un cablu fizic, nu prin unde radio. Aceasta înseamnă că ele nu pot fi bruiate prin sisteme de război electronic — o tehnică folosită frecvent pe front pentru a întrerupe semnalul dronelor clasice.

Totuși, aceste aparate au limitări: raza de acțiune este restrânsă de lungimea cablului, iar firul poate fi tăiat sau agățat în timpul zborului.

Nu este clar câte dintre sistemele dezvoltate de Ratel Robotics au fost deja adaptate pentru acest tip de misiune și dacă ele sunt utilizate pe scară largă în prezent.

Roboții tereștri, un rol tot mai vizibil

Conceptul de „transportator de drone” nu este în sine nou. Militari ucraineni au afirmat anterior că Rusia folosește drone de atac de dimensiuni medii pentru a transporta drone mai mici, asemănător unui „portavion aerian”.

Roboții tereștri reprezintă încă o proporție redusă din totalul misiunilor fără pilot desfășurate de Ucraina, însă utilizarea lor este în creștere.

Ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat recent că forțele ucrainene au desfășurat peste 7.000 de misiuni de luptă și logistică cu ajutorul sistemelor robotizate terestre doar în luna ianuarie. El a adăugat că ritmul producției și al modernizărilor este în accelerare.

Ucraina utilizează roboți tereștri pentru o gamă variată de sarcini: transportul muniției și echipamentelor, evacuarea răniților, minare și deminare, atacuri asupra pozițiilor ruse și misiuni de tip kamikaze.

Modelul Ratel H poate transporta peste 400 de kilograme și are o autonomie de aproximativ 60 de kilometri, potrivit companiei. Platforma este prezentată ca fiind multifuncțională și poate fi echipată cu armament sau sisteme de război electronic.

Lecții pentru Occident

Războiul din Ucraina este atent analizat în capitalele occidentale, unde armatele încearcă să extragă lecții despre modul în care ar putea face față unui conflict convențional cu Rusia.

Sistemele robotizate terestre atrag o atenție sporită în Occident. Deși forțele armate occidentale au testat tehnologii similare, ele nu au fost utilizate la aceeași scară sau într-o varietate atât de largă de roluri.

Companiile ucrainene, confruntate cu presiunea directă a războiului, accelerează însă dezvoltarea acestor tehnologii — transformând câmpul de luptă într-un laborator pentru noile forme de război automatizat.