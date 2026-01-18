search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Președintele Poloniei: UE, o „stea în declin”. Avertisment dur privind imperialismul rus

0
0
Publicat:

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a lansat un atac frontal la adresa politicilor Uniunii Europene, pe care a descris-o drept o „stea în declin”, avertizând totodată asupra pericolului reprezentat de imperialismul rus. Declarațiile au fost făcute în fața corpului diplomatic, relatează Euronews.

Karol Nawrocki, președintele Poloniei/FOTO:X
Karol Nawrocki, președintele Poloniei/FOTO:X

Deși s-a declarat un susținător al ideii de integrare europeană, Nawrocki a criticat deschis mai multe direcții ale actualei politici comunitare, inclusiv Pactul Verde European, acordul comercial UE–MERCOSUR, tendințele de centralizare excesivă și politica de migrație. Liderul de la Varșovia a subliniat că își dorește „o Polonie puternică într-o Uniune Europeană sănătoasă”.

„Polonia trebuie să se afle în avangarda reformării Uniunii Europene — o Uniune deschisă statelor care nu sunt de acord cu continuarea actualelor politici, dar care nu resping ideea unei Europe unite”, a declarat președintele polonez.

În discursul său, Nawrocki a acordat un spațiu amplu subiectului pe care l-a numit „imperialismul rus”, afirmând că Federația Rusă urmărește nu doar reprimarea propriilor cetățeni, ci și expansiunea teritorială, recurgând la crime în masă și la atacuri deliberate asupra infrastructurii civile, inclusiv spitale și școli.

„Polonia, care de secole se învecinează cu Rusia, înțelege poate mai bine decât alții amenințarea venită de la Moscova”, a avertizat șeful statului.

Potrivit acestuia, Rusia nu va renunța la ambițiile expansioniste nici după încheierea războiului împotriva Ucrainei. „Doar consolidarea capacităților de apărare ale tuturor aliaților și unitatea noastră pot descuraja Rusia”, a punctat Nawrocki.

Preocupări față de viitorul UE în Germania

Și în Germania se conturează tot mai vizibil o dezbatere privind viitorul Uniunii Europene, pe fondul ascensiunii partidelor naționaliste, al războiului prelungit din Ucraina și al tensiunilor cu administrația președintelui american Donald Trump. Un scepticism considerat până recent neobișnuit la Berlin alimentează temeri privind o slăbire pe termen lung sau chiar o marginalizare treptată a Uniunii în forma sa actuală.

La cincisprezece ani de la criza zonei euro, întrebarea dacă Germania mai crede necondiționat în proiectul european începe să fie formulată deschis în cercurile politice și academice. Potrivit unor oficiali și analiști citați de Le Monde, dificultatea celor 27 de state membre de a acționa unitar în fața presiunilor externe și a fragmentării interne a erodat încrederea în capacitatea UE de a funcționa ca un actor politic și strategic, nu doar ca un spațiu economic.

Factori de presiune asupra Uniunii

La Berlin sunt invocați mai mulți factori care pun sub semnul întrebării coeziunea Uniunii Europene:

-creșterea rapidă a influenței partidelor naționaliste și eurosceptice în mai multe state membre;

-continuarea războiului din Ucraina, ajuns la al patrulea an, fără perspective clare de încetare a focului;

-dificultatea UE de a formula un răspuns coerent la criticile și presiunile repetate venite din partea administrației Trump.

e și eurosceptice în mai multe state membre;

-continuarea războiului din Ucraina, ajuns la al patrulea an, fără perspective clare de încetare a focului;

-dificultatea UE de a formula un răspuns coerent la criticile și presiunile repetate venite din partea administrației Trump.

În acest context, spun unii responsabili germani, Uniunea riscă să rămână limitată la rolul de piață comună, fără capacitatea de a-și consolida dimensiunea de securitate și politică externă.

Franziska Brantner, copreședintă a Partidului Verzilor din Germania, recunoaște existența unui scepticism în creștere față de proiectul european, inclusiv în rândul susținătorilor tradiționali ai integrării.

„Când apăr ideea Europei, mi se spune: cu cine vrei să construiești această Europă?”, afirmă ea, invocând pozițiile eurosceptice ale guvernului italian condus de Giorgia Meloni, precum și ale Ungariei, Cehiei și Slovaciei.

Un alt motiv de neliniște pentru Berlin este situația politică din Franța. Slăbirea poziției interne a președintelui Emmanuel Macron și posibilitatea ca lidera extremei drepte, Marine Le Pen, să câștige alegerile prezidențiale din 2027 îi determină pe unii decidenți germani să evite inițiative ambițioase în domenii sensibile precum apărarea și securitatea comună.

În acest context, există temeri că diviziunile interne, amplificate de presiunile externe, ar putea bloca progresul european într-un moment considerat crucial.

Dezbaterea germană se înscrie într-un cadru mai larg. Mark Leonard, director și cofondator al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), a avertizat anterior că ordinea internațională liberală se apropie de final sau ar putea fi deja depășită.

Declarații recente ale unor oficiali americani, care subliniază o viziune asupra relațiilor internaționale bazată pe forță și putere, au alimentat percepția că unitatea Occidentului este pusă la încercare. În acest climat, spun analiștii, viitorul Uniunii Europene ca proiect politic rămâne deschis și tot mai contestat chiar în centrul său tradițional de susținere.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Întrebarea cu care Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB: „Nu am întâlnit un așa jucător!”. Când va fi prezentat oficial israelianul
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Andreea Bălan: ”De 20 de ani am aceeași greutate”. Ce nu mănâncă și ce face zilnic
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
observatornews.ro
image
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Ce aduce Luna Nouă în Capricorn din 18 ianuarie 2026. 3 zodii vor fi direct afectate
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Kate Middleton rochie sclipitoare roz GettyImages 1239405429 jpg
Kate Middleton, anul strălucirii ei tăcute. Pregătirea pentru cel mai apăsător rol a intrat pe ultima sută de metri
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor