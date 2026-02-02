Un spital a fost evacuat imediat după ce un tânăr a ajuns la Urgență cu un obuz din Primul Război Mondial blocat în zona rectală

Un incident halucinant a avut la Spitalul din Toulouse, Franța. Un bărbat de 24 de ani s-a prezentat la camera de gardă acuzând dureri rectale severe, însă fără să ofere detalii suplimentare medicilor. În timpul examinării, cadrele medicale au descoperit cu stupoare că pacientul avea introdus în anus un obuz vechi, datând din Primul Război Mondial.

Potrivit publicației Le Parisien, obiectul măsura aproximativ 16 centimetri lungime și 4 centimetri în diametru. Din cauza riscului ca proiectilul să fie încă activ, autoritățile au decis evacuarea spitalului și au chemat de urgență geniști, polițiști și pompieri.

A fost instituit un perimetru de siguranță, iar experții în dezamorsarea bombelor au preluat cazul.

„Am intervenit pentru a securiza un proiectil descoperit în incinta spitalului”, au confirmat pompierii pentru presa franceză.

Din fericire, după verificări, geniștii au stabilit că obuzul nu prezenta pericol de explozie și l-au neutralizat fără incidente.

Pacientul a fost operat și se află în continuare sub supraveghere medicală.

Surse din anchetă au declarat că bărbatul ar putea fi audiat în zilele următoare, iar poliția intenționează să deschidă un dosar penal pentru încălcarea legislației privind regimul armelor și munițiilor.

Autoritățile franceze amintesc că nu este prima situație de acest gen. În decembrie 2022, un bărbat în vârstă de peste 80 de ani a ajuns la spital cu o carabină introdusă în rect, fapt ce a dus la evacuarea parțială a unității medicale.