Un refugiat ucrainean, prins cu Porsche-ul ascuns: trebuie să returneze ajutoare de 72.000 de euro

Un bărbat ucrainean care s-a refugiat în 2022 în cantonul Vaud, Elveția, a fost obligat de instanță să restituie ajutoare sociale în valoare de 67.336,20 franci elvețieni (aproximativ 72.000 de euro), după ce autoritățile au descoperit că acesta era, de fapt, bogat și deținea un automobil de lux marca Porsche. În plus, el a efectuat mai multe vacanțe costisitoare prin Europa, în timp ce încasase ajutorul social destinat refugiaților ucraineni.

Potrivit anchetei relatate de 24 Heures, bărbatul de 40 de ani a ajuns în cantonul Vaud în vara anului 2022 și a solicitat ajutor social, ascunzând situația sa financiară reală. Ancheta a arătat că acesta deținea un Porsche evaluat la 40.000 de euro și mai multe conturi bancare în care intrau frecvent sume de bani, de obicei în euro. În timp ce primea ajutorul social, bărbatul a călătorit în Austria, Franța, Italia, Germania, Portugalia, Belgia și Luxemburg, toate aceste deplasări implicând cheltuieli considerabile.

Explicațiile respinse de instanță

În fața judecătorilor, ucraineanul a încercat să se apere susținând că biletele de avion au fost rezervate pentru prieteni și că toate cheltuielile pentru călătorii au fost făcute la cererea acestora.

Instanța a respins aceste explicații, considerând că nu erau credibile și a decis că bărbatul trebuie să restituie întreaga sumă de 67.336,20 franci elvețieni. „Reclamantul dispune în mod evident de mijloacele necesare pentru a-și asigura existența”, au concluzionat judecătorii, subliniind că acesta nu a putut demonstra starea de nevoie necesară pentru a beneficia de ajutorul social.