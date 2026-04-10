Video „Un moment Ceaușescu”. Mulțimea a scandat „Rușilor, plecați acasă” la un miting electoral al lui Orban

Imagini de la un miting electoral al premierului ungar Viktor Orban, pe care NEXTA îl descrie drept „un moment Ceaușescu”, au devenit virale după ce mulțimea a început să strige celebrul slogan din 1956 „Ruszkik haza!” („Rușilor, plecați acasă”).

Sloganul „Ruszkik, haza!” a devenit un simbol al rezistenței față de influența sovietică în timpul Revoluției maghiare din 1956.

De asemenea, mulțimea a scandat zgomotos „Rușilor, plecați acasă!”, după ce liderul partidului de opoziție Tisza, Péter Magyar, a întâmpinat ironic jurnaliștii ruși prezenți la mitingul său electoral din orașul maghiar Nagykanizsa, a relatat Telex pe 9 aprilie.

„Permiteți-mi să urez bun venit presei de propagandă ruse. Bucurați-vă de libertate aici, în Ungaria — și de schimbarea de regim, de asemenea!”, a declarat liderul opoziției.

Graffiti-uri cu sloganul din 1956 „Ruszkik haza!” – „Rușilor, plecați acasă” – au reapărut pe ziduri, iar susținătorii opoziției l-au reluat la mitingurile Fidesz. Relația lui Orbán cu Putin, descrisă de liderul opoziției Péter Magyar drept una trădătoare, a devenit un subiect central al campaniei, mai ales în contextul în care premierul maghiar și-a intensificat discursul împotriva Ucrainei vecine după invazia Rusiei din 2022. În ultimele luni, Kievul a înlocuit Bruxelles-ul și Uniunea Europeană în rolul principal de țintă a criticilor sale, notează Euractiv.

Calul troian al Rusiei

Ministrul său de Externe, Péter Szijjártó, a recunoscut recent că a împărtășit detalii ale întâlnirilor UE cu omologul rus Sergei Lavrov, dar a descris conversațiile ca fiind „diplomație de zi cu zi”.

Potrivit unei investigații publicate recent de VSquare, Szijjártó l-ar fi informat pe omologul său rus, Serghei Lavrov, despre discuțiile dintre premierul ungar și președintele Volodimir Zelenski și ar fi încercat să afle dacă Vladimir Putin îl va primi pe Orbán înaintea unui summit NATO. VSquare susține că planul unei întâlniri Orbán–Putin nu ar fi fost comunicat aliaților occidentali.

Péter Szijjártó a purtat mai multe convorbiri telefonice cu omologul său rus, Serghei Lavrov, între 2023 și 2025, inclusiv una realizată în timpul unei pauze a Consiliului European în care liderii UE discutau deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova.

Szijjártó l-ar fi informat pe Lavrov despre discuțiile sensibile din cadrul reuniunii și ar fi sugerat că poate transmite un document prin canale diplomatice. Investigația afirmă că ministrul ungar ar fi descris un mecanism prin care documentul ar fi ajuns la ambasada Ungariei la Moscova, urmând să fie transmis apoi către cabinetul lui Lavrov.

Orban, în fața celui mai greu test al carierei

Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare electorală din cariera sa. Alegerile din 12 aprilie ar putea aduce înfrângerea liderului Fidesz, potrivit majorității sondajelor de opinie, în fața fostului său aliat din partid, Péter Magyar.

Potrivit ultimelor sondaje, partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, se menține în fruntea preferințelor electoratului cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria.

Potrivit unui sondaj publicat săptămâna aceasta, Tisza ar obține 41% din voturi, în timp ce partidul de la guvernare Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán, este creditat cu 34%.