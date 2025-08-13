Un mare oraș european introduce transportul public în comun gratuit. Argumentul din spatele acestei decizii

Transportul public din orașul elvețian Geneva va fi temporar gratuit, au decis autoritățile. Măsura face parte din eforturile de combatere a poluării în continuă creștere.

Sistemul anti-smog al orașului a arătat că nivelul concentrațiilor de ozon a depășit pragul de siguranță pentru sănătatea mediului de 180 micrograme pe metru cub în ultimele 24 de ore.

Decizia de a face transportul public gratuit temporar vine în contextul în care în ultimele zile se înregistrează temperaturi ridicate în oraș, iar poluanții cu ozon se acumulează și durează mai mult timp pentru a se dispersa.

Autoritățile au luat această decizie pentru a încuraja locuitorii și vizitatorii să renunțe la mașini și să utilizeze autobuze, tramvaie, trenuri și vapoare, în scopul reducerii emisiilor generate de trafic.

Între orele 6:00 și 22:00, numai mașinile cu emisii reduse au voie să circule în centrul orașului.