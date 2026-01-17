Video Un important lider european avertizează: „Europa nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi”

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a primit sâmbătă Premiul Carol cel Mare pentru contribuția sa la unitatea europeană. Draghi, creditat cu salvarea euro în 2012, avertizează constant că Europa riscă o „agonie lentă” dacă economia nu este consolidată urgent.

Fostul șef al BCE, creditat cu salvarea monedei euro în 2012, a primit sâmbătă distincția la Aachen, Germania, într-o ceremonie care subliniază importanța unității europene într-un context dificil.

Într-un mesaj video de mulțumire, Mario Draghi, în vârstă de 73 de ani, a pledat pentru consolidarea Europei pe trei planuri: militar, economic și politic.

„Trebuie să devenim mai puternici pentru a face față provocărilor interne și externe”, a spus el, potrivit News.ro.

„Această decizie (de a i se decerna acest premiu) intervine într-un moment în care Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi”, a declarat fostul director al BCE, într-un scurt discurs de mulţumire, difuzat prin video.

Într-un raport publicat în 2024, Draghi a prezentat 383 de recomandări pentru creșterea competitivității Uniunii Europene, incluzând reglementarea comună a piețelor de capital și reducerea birocrației pentru întreprinderi.

Fostul președinte al BCE a insistat că doar prin astfel de reforme radicale Europa poate rivaliza cu Statele Unite și China.

Premiul Carol cel Mare, creat în 1949 pentru a promova construcția europeană după al Doilea Război Mondial, poartă numele împăratului care a unit o mare parte din Europa Occidentală.

Printre laureații anteriori se numără Papa Francisc, Volodimir Zelenski și poporul ucrainean, Emmanuel Macron și Václav Havel.