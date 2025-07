Deputatul Dumei de Stat a Rusiei, Andrei Guruliov, a declarat că un atac rusesc asupra Poloniei este inevitabil.

„Tocmai am venit din Brest. Am fost la evenimentele comemorative dedicate începutului Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Am vorbit cu… nu o să spun cu cine. Polonezii își întăresc acum intens granița. Și e clar de ce: au dat-o în bară! Ăsta e cuvântul-cheie – au dat-o în bară. Dacă au dat-o în bară, ar trebui să o încaseze în cap? Ar trebui! Și ei înțeleg asta. Indiferent câte mine pun ei pe graniță, va veni timpul – o să o încaseze”, a declarat Guruliov.

„Greșeala” la care face referire oficialul din Duma de Stat este sprijinul masiv pe care Polonia îl oferă Ucrainei în lupta împotriva agresiunii ruse. Varșovia a devenit unul dintre principalii parteneri ai Kievului, furnizând arme, ajutor umanitar, sprijin logistic și adăpost pentru milioane de ucraineni, notează dialog.ua.

Potrivit presei ucrainene, astfel de declarații ale unui oficial rus fac parte din retorica agresivă tot mai des folosită la Kremlin, menită să inflameze publicul intern și să intimideze țările vecine.

Mai mult de atât, afirmațiile despre o posibilă lovitură a Rusiei asupra unor țări membre NATO sunt făcute în contextul în care discursul militar al Moscovei devine tot mai dur.

În ultimele luni, mai mulți analiști europeni și experți militari avertizează tot mai insistent că Moscova ar putea trece de la vorbe la fapte. Astfel, amenințarea unui conflict direct între Rusia și statele din Alianța Nord-Atlantică este discutată din ce în ce mai serios în cercurile de experți din UE.

La acest scenariu contribuie sporirea potențialului militar al Moscovei și concentrarea trupelor ruse în apropierea granițelor de vest.

Guruilov este în prezent membru al Dumei de Stat din partea fracțiunii Rusia Unită, partidul pro-Putin, din 21 septembrie 2021 și fost comandant adjunct al Districtului Militar de Sud al armatei ruse din 2016 până în 2017, având gradul de General-locotenent.

Guruliov apărut în repetate rânduri ca unul dintre purtătorii de cuvânt ai unei anumite aripi din executivul rus, iar afirmațiile sale deseori reflectă narațiunile oficiale ale Kremlinului.

Polonia, asemenea altor state NATO de pe flancul estic, continuă să își întărească apărarea și să consolideze cooperarea militară cu aliații săi. Varșovia este perfect conștientă de nivelul de amenințare reprezentat de regimul lui Putin și se pregătește activ pentru orice scenariu posibil, mai notează dialog.ua