Un cuplu de pensionari a fost despăgubit cu aproape 4 milioane de euro după ce lucrările de protecție le-au afectat grav casa istorică

Un cuplu de pensionari din Marea Britanie a primit despăgubiri de aproape 4 milioane de euro după ce locuința lor istorică de pe malul râului a fost grav afectată de inundații provocate de lucrări de protecție împotriva viiturilor.

Roger și Suzanne Brookhouse, pasionați de istorie, au cumpărat în 1991 proprietatea „King’s Lodging”, o casă medievală din lemn, clasificată ca monument de gradul II, situată pe râul Stour, în Sandwich, Kent.

Clădirea este cunoscută pentru faptul că, în 1520, regele Henric al VIII-lea ar fi stat la fereastră pentru a-și observa flota înainte de plecarea spre întâlnirea de la „Field of the Cloth of Gold”, potrivit Independent.

Deși în 2013 locuința era într-o stare considerată „satisfăcătoare”, situația s-a deteriorat semnificativ în anii următori, după lucrări realizate de Agenția de Mediu pentru apărare împotriva inundațiilor. Aceste intervenții au dus la creșterea nivelului apelor subterane, cu efecte severe asupra proprietății.

Potrivit sursei citate, în urma lucrărilor, proprietarii au reclamat apariția constantă a apei în grădină, transformând-o într-o zonă mlăștinoasă și imposibil de cultivat. În plus, structura solului a fost afectată de apă sărată, iar piscina exterioară, construită în anii 1980, a fost distrusă din cauza mișcărilor din beton.

Clădirea a început să prezinte probleme serioase: fisuri extinse, deteriorarea tencuielii și vopselei, iar o parte a pereților a început să se deformeze.

Cuplul de pensionari a dat în judecată Agenția de Mediu la Tribunalul Superior, susținând că lucrările acesteia au cauzat creșterea nivelului apelor subterane și, implicit, degradarea casei și a grădinii.

Judecătoarea Elizabeth Cooke a stabilit că Agenția este responsabilă pentru daune, după ce expertizele au arătat că nivelul apelor subterane a crescut cu până la un metru în urma intervențiilor.

„În 1520, regele Henric al VIII-lea a stat la fereastra clădirii cunoscute astăzi ca The King’s Lodging pentru a-și privi flota”, a reamintit judecătoarea în hotărâre, subliniind contrastul dintre istoria locului și degradarea sa actuală.

Ea a mai arătat că lucrările Agenției de Mediu au creat un „flux subteran” care a afectat în mod continuu proprietatea.

Despăgubiri uriașe

Tribunalul a stabilit despăgubiri totale de aproximativ 4 milioane de euro. Judecătoarea a subliniat că, deși Agenția de Mediu a acționat „cât a putut de bine”, efectele lucrărilor au fost neprevăzute și au produs pagube semnificative.

Pentru remedierea problemei, instanța a stabilit că este necesară demolarea și reconstrucția zidului de protecție, cu instalarea unor piloți metalici adânci în albia râului. Costul acestei intervenții este estimat la aproximativ 1,2 milioane de lire sterline (circa 1,4 milioane de euro).

De asemenea, garajul proprietății va trebui demolat și reconstruit, iar grădina va necesita refacere completă, inclusiv înlocuirea solului, replantări și o perioadă de monitorizare de cinci ani.

Casă istorică, degradată în timp

Expertizele au arătat că locuința, construită în secolele XV–XVI, era anterior într-o stare stabilă, însă ulterior au apărut probleme structurale serioase, inclusiv deformarea pereților și deteriorarea elementelor din lemn și piatră.

Casa va necesita lucrări ample de restaurare, inclusiv consolidarea structurii, refacerea tencuielilor, repararea șemineelor și înlocuirea pardoselilor afectate.

Potrivit publicației citate, instanța a subliniat că problema nu a fost neapărat lipsa de bună-credință a autorităților, ci faptul că intervențiile au modificat regimul apelor subterane, ceea ce a dus la degradarea continuă a proprietății.