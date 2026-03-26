Video „Vreau să mor frumoasă”. Povestea Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania eutanasiată astăzi: de ce a ales moartea

O tânără de 25 de ani din Barcelona, victimă a unor agresiuni sexuale și rămasă paraplegică în urma unei tentative de suicid, a fost eutanasiată joi, 26 martie. În ciuda eforturilor disperate ale părinților de a opri procedura în instanță, justiția a decis că tânăra are dreptul de a-și curma suferința, notează Sky News.

Noelia Castillo Ramos a relatat că a fost violată de două ori în 2022 – o dată de fostul iubit și, ulterior, de un grup de trei tineri. Neglijată de părinți de la vârsta de 13 ani, după divorțul acestora, tânăra a ajuns în grija statului. În timp ce se afla sub supravegherea unui centru de stat pentru tineri vulnerabili, tânăra a fost victima unui viol în grup comis de trei bărbați. Trauma severă a împins-o la o tentativă de sinucidere care i-a provocat leziuni grave la coloana vertebrală, după ce s-a aruncat de la etajul 5 și luase anterior o supradoză de medicamente. În urma impactului, a rămas paralizată de la brâu în jos și suferea de dureri cronice severe, fără șanse de ameliorare, potrivit documentelor medicale.

Cererea sa de eutanasiere a fost aprobată, după ce cazul a ajuns inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a respins solicitarea tatălui de a opri procedura.

„Vreau să plec acum în pace și să nu mai sufăr, atât”, a declarat tânăra într-un interviu acordat unei televiziuni spaniole, fiind singura sa apariție publică.

Noelia, care locuia într-un centru de îngrijire, a spus că a fost „foarte clară” încă de la început în privința dorinței sale de a muri, în ciuda opoziției familiei.

„Nimeni din familia mea nu este de acord cu eutanasia. Dar ce se întâmplă cu toată durerea prin care am trecut în toți acești ani? Fericirea unui tată, a unei mame sau a unei surori nu poate fi mai importantă decât viața unei fiice”, a declarat aceasta.

Tânăra a mărturisit că s-a simțit adesea singură și că viața sa a fost marcată de suferință, atât fizică, cât și psihică. Ea suferea de dureri persistente și avea dificultăți severe de somn.

„Vreau să mor frumoasă”

Înainte de procedură, Noelia a spus că își dorește să fie îmbrăcată elegant și să își păstreze demnitatea în ultimele momente.

„Vreau să mor arătând bine, vreau să mor frumoasă”, a mărturisit aceasta.

Într-un ultim interviu acordat marți, tânăra și-a explicat alegerea cu o claritate dureroasă:

Vreau doar să plec în pace și să nu mai sufăr. Fericirea unui părinte sau a unei surori nu trebuie să fie mai presus de tristețea vieții mele.

Noelia a vorbit și despre ruptura totală de tatăl ei: „M-a numit fără inimă, a spus că nu mă gândesc la alții. Dar el nu mă sună, nu îmi scrie. De ce mă vrea în viață? Doar ca să mă țină blocată într-un spital? Nu mai pot suporta familia, nu mai pot suporta durerea, nu mai pot suporta tot ce mă chinuie în minte după tot ce am pătimit.”

De asemenea, a precizat că, deși și-a invitat familia să își ia rămas-bun, își dorește să fie singură în momentul morții. Noelia a ales să nu îi aibă pe părinți în cameră în timpul procedurii de 15 minute.

Ultima speranță a unei mame sfâșiate de durere

Mama tinerei, Yolanda Ramos, a lansat un apel disperat în ultimele ore, sperând până în ultima secundă că fiica sa se va răzgândi. Deși nu este de acord cu decizia, Yolanda a promis că îi va fi alături până în ultimul moment permis.

„Dacă ea nu mai vrea să trăiască, eu nu mai pot face nimic. M-am rugat și am sperat că în ultima clipă va spune: «Regret decizia»”, a declarat mama Noeliei, menționând că a primit donații financiare pentru tratamente noi, în speranța că acest lucru o va convinge pe fiica sa să mai lupte.

Cazul a fost marcat de o bătălie juridică de aproape doi ani, după ce tatăl său a contestat decizia, susținând că problemele psihice îi afectează capacitatea de a lua o astfel de hotărâre. Instanțele din Spania au respins însă argumentele, stabilind că drepturile fundamentale nu au fost încălcate.

Ulterior, cazul a ajuns și la Curtea Constituțională a Spaniei, care a menținut decizia inițială, iar ultima încercare de blocare a eutanasierii a fost respinsă.

„În sfârșit am reușit”, a spus tânăra, adăugând: „Să vedem dacă pot, în sfârșit, să mă odihnesc”.

Spania a legalizat eutanasia în iunie 2021, devenind a patra țară din Uniunea Europeană care permite acest lucru pentru persoanele cu boli incurabile sau suferințe insuportabile. Procedura presupune administrarea unui cocktail de trei medicamente care provoacă mai întâi sedarea, apoi stopul cardio-respirator.

Procesul de eutanariere a decurs conform planului medical, decesul fiind constatat la scurt timp după administrarea protocolului (în jurul orei 18:15 - 18:20 ora Spaniei).

Mesajul final al Noeliei, transmis în interviul difuzat ieri, a fost: „Vreau doar să mă odihnesc, pentru că nu mai pot suporta durerea și tot ce mă chinuie în minte”.