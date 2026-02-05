search
Joi, 5 Februarie 2026
De ce negocierile promovate de Trump pot transforma pacea într-o capcană pentru Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Diplomația promovată de Donald Trump în dosarul ucrainean riscă să pună bazele unui nou conflict, chiar în timp ce încearcă să încheie actualul război, avertizează publicația britanică The Telegraph. Dorința liderului de la Casa Albă de a obține recunoaștere pentru un acord de pace rapid pare să ignore consecințele pe termen lung ale unei înțelegeri prost calibrate.

Negocieri de pace Ucraina-Rusia-SUA,la Abu Dhabi/FOTO:EPA/EFE
Negocieri de pace Ucraina-Rusia-SUA,la Abu Dhabi/FOTO:EPA/EFE

Nu există nimic mai riscant decât un proces de pace care oprește o confruntare armată, dar creează premisele alteia. Potrivit analizei The Telegraph, președintele american pare să nu conștientizeze pe deplin acest pericol, trimițându-l pe emisarul său special, Steve Witkoff, cu misiunea de a obține un acord între Rusia și Ucraina — practic, orice fel de acord.

Negocierile ar urma să se concentreze pe ceea ce Witkoff a descris drept „singura problemă nerezolvată”: regiunea Donețk, pe care Rusia nu a reușit să o cucerească în cei aproape patru ani de război la scară largă. În realitate, notează publicația, președintele rus Vladimir Putin încearcă să obțină la masa negocierilor ceea ce nu a reușit pe câmpul de luptă. Mai mult, liderul de la Kremlin nu se mulțumește cu recunoașterea câștigurilor actuale, ci solicită concesii teritoriale suplimentare.

Această cerere este considerată nu doar injustă, ci și extrem de periculoasă pentru populația civilă. Aproximativ 200.000 de oameni trăiesc în zonele vizate, iar predarea lor sub control rusesc ar putea avea consecințe grave. Experiența teritoriilor ocupate anterior indică riscuri majore: execuții ale bărbaților, violență sexuală împotriva femeilor și deportarea copiilor.

Regiunile revendicate includ puncte-cheie ale sistemului defensiv ucrainean

Dincolo de dimensiunea umanitară, The Telegraph avertizează asupra unui pericol strategic și mai amplu. Regiunile revendicate includ puncte-cheie ale sistemului defensiv ucrainean, precum orașele Kramatorsk și Sloviansk, care protejează accesul către restul țării și, implicit, către Kiev. Cesiunea acestor poziții ar crea condițiile pentru un nou atac rusesc, oferindu-i lui Putin infrastructura necesară pentru reluarea ofensivei la scară largă.

Prin presiunile exercitate asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a accepta cedarea acestor teritorii, Putin nu face decât să-și consolideze pozițiile pentru viitoare agresiuni. Orice mediator autentic ar recunoaște imediat această strategie, susține publicația britanică. Cu toate acestea, Trump și Witkoff, animați de dorința de a obține un succes diplomatic rapid, par să ignore implicațiile acordului și să accepte, tacit, perspectiva Kremlinului.

Potrivit The Telegraph, o ieșire realistă din impas ar presupune ca președintele SUA să îi ceară explicit lui Putin să renunțe la pretențiile asupra unui teritoriu pe care Rusia nu l-a cucerit militar. În paralel, Washingtonul ar putea întări presiunea prin măsuri concrete: livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina sau permiterea adoptării în Senat a unui proiect de lege care ar limita exporturile de petrol ale Rusiei, prin introducerea unor taxe de până la 500% pentru statele care continuă să cumpere energie rusească.

Presiunea americană nu pare să fie îndreptată către Kremlin, ci către Kiev

În prezent, Donald Trump se prezintă drept un mediator neutru, evitând să se pronunțe asupra legitimității revendicărilor teritoriale și delegându-i lui Witkoff sarcina de a formula compromisuri care să permită ambelor părți să pretindă că au ajuns la un acord. În realitate, însă, presiunea americană nu pare să fie îndreptată către Kremlin, ci către Kiev.

Astfel, în loc să-l constrângă pe Putin să renunțe la cererile privind Donețkul, Washingtonul exercită presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta o formulă care ar echivala, de facto, cu renunțarea Ucrainei la această regiune. Planul avansat include garanții de securitate oferite de SUA și un mecanism prin care statele europene ar monitoriza respectarea unui eventual armistițiu și ar reacționa la orice nouă agresiune rusă. Deși aceste măsuri sunt, în sine, necesare, problema este că Trump lasă impresia că ele sunt condiționate de concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Publicația britanică subliniază că alternativa ar fi un efort coordonat al Statelor Unite și al Europei pentru a exercita presiuni reale asupra Moscovei, în vederea obținerii păcii și a renunțării la revendicările teritoriale. Cu toate acestea, chiar și în acest stadiu, Trump și Witkoff par să-l considere pe Zelenski principalul obstacol, în timp ce Putin este perceput ca un partener relativ rezonabil.

În aceste condiții, conchide The Telegraph, diplomația neîndemânatică a lui Donald Trump riscă fie să prelungească războiul actual, fie să producă o pace fragilă, care va lăsa deschis drumul unor noi invazii rusești.

