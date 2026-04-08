Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Video Premierul Ilie Bolojan anunță cinci măsuri strategice în domeniu energiei: „Poate vom alimenta și Europa Centrală”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seară, cinci măsuri strategice în domeniu energiei, care vor duce la creșterea capacităților de producție și îmbunătățirea reglementărilor.

Premierul Ilie Bolojan anunță cinci măsuri strategice în domeniu energiei. Foto captură video

Prețurile la energie sunt date de 2 aspecte, de capacitățile de producție, unde e nevoie să le creștem, și de regulile din piață, pe care e nevoie să le îmbunătățim”, a declarat premierul Ilie Bolojan la începutul conferinței.

El a afirmat că România trebuie să ia cinci măsuri

„Avem nevoie de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și de sprijin parlamentar. Există cinci direcții strategice esențiale.

În primul rând, deblocarea capacităților viabile presupune eliminarea avizelor tehnice de racordare cu caracter speculativ.

În al doilea rând, îmbunătățirea performanței companiilor de stat din domeniul energiei se va reflecta direct în creșterea producției și a cantităților disponibile pe piață.

A treia direcție vizează reducerea distorsiunilor din piața de energie. În acest sens, este necesară diminuarea volatilității și reducerea cantităților tranzacționate în mod speculativ.

În al patrulea rând, este esențială creșterea capacităților de stocare. În contextul unei ponderi tot mai mari a energiei din surse eoliene și fotovoltaice, este nevoie de mecanisme care să echilibreze sistemul energetic.

Nu în ultimul rând, trebuie susținute investițiile strategice în domeniul energiei, de la interconexiuni și capacități de producție până la simplificarea procedurilor de autorizare”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a declarat că măsurile din domeniul energiei vizează, atât termenul scurt, cât și termenul mediu, subliniind că accesul la rețele este esențial pentru orice investiție în producția de energie. În prezent, au fost emise avize tehnice de racordare pentru aproximativ 70.000 MW, însă o parte dintre acestea sunt rezultatul unor investiții speculative care blochează accesul investitorilor serioși.

Potrivit acestuia, situația a fost posibilă din cauza unor reglementări prea permisive și a lipsei unor garanții clare, care au permis apariția acestor practici. În plus, fenomenul a generat și efecte colaterale importante, precum scoaterea din circuitul agricol a zeci de mii de hectare de teren.

Se vor înăspri regulamentele pentru implementarea proiectelor

Pentru a corecta aceste probleme, autoritățile intenționează să înăsprească regulamentele și să introducă termene ferme pentru implementarea proiectelor. În cazul în care aceste termene nu sunt respectate, investitorii riscă să piardă garanțiile depuse în favoarea statului. Bolojan a precizat că majorarea garanției de la 5% la 20% este insuficientă și că sunt necesare măsuri mai stricte.

Guvernul urmează să transmită propunerile către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, astfel încât noul regulament să fie publicat până la sfârșitul lunii. Oficialul a dat exemplul Spaniei, unde au fost adoptate măsuri ferme care au eliminat aproape complet fenomenul speculativ.

Prin impunerea unor termene mai scurte și a unor condiții mai stricte, autoritățile urmăresc să elibereze capacitatea rețelelor și să permită investitorilor serioși să dezvolte proiecte reale. În acest context, Bolojan a subliniat și importanța ca Transelectrica să aibă o strategie clară privind dezvoltarea capacităților de stocare, esențiale pentru echilibrarea sistemului energetic.

Îmbunătățirea performanței companiilor de stat din energie

Ilie Bolojan a subliniat că îmbunătățirea performanței companiilor de stat din energie este esențială, orice progres în acest sens urmând să se reflecte direct în prețurile plătite de consumatori.

El a arătat că, în urma unei analize generale, reiese că anumite firme de consultanță au organizat proceduri de selecție în urma cărora au fost numite în funcții persoane cu legături în zona politică, ceea ce a afectat eficiența managementului. În opinia sa, lipsa unor indicatori de performanță clari a contribuit la întârzierea unor investiții importante.

Bolojan a dat exemplul Complexul Energetic Oltenia, unde consideră că, dacă ar fi existat obiective concrete și bine definite, managementul ar fi fost mai motivat să finalizeze proiectele la timp. Situații similare au fost semnalate și în cazul grupului energetic de la Iernut, unde investițiile au întârziat ani la rând, dar și la Hidroelectrica, unde, în opinia sa, rezultate mai bune ar fi putut fi obținute dacă ar fi existat o presiune mai mare pe îndeplinirea obiectivelor, așa cum se întâmplă în sectorul privat.

În acest context, oficialul a subliniat necesitatea revizuirii indicatorilor de performanță considerați neclari și a încheierii unor noi contracte de mandat pentru conducerea companiilor, astfel încât responsabilitatea managerială să fie mai bine definită și corelată cu rezultatele concrete.

