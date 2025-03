UE își exprimă îngrijorarea față de situația din Turcia și cere respectarea valorilor democratice

Comisia Europeană a îndemnat luni Ankara să „respecte valorile democratice”, pe fondul protestelor din întreaga ţară.

Liderul opoziției din Turcia, Ekrem İmamoğlu, a fost arestat duminică sub acuzația de corupție și demis din funcția de primar al Istanbulului. Acest eveniment vine într-un context tensionat, unde protestele au zguduit țara încă de la reținerea inițială a acestuia, iar autoritățile au intervenit masiv, reținând peste o mie de manifestanți și jurnaliști.

„Arestarea primarului Imamoglu și a protestatarilor ridică serioase întrebări legate de respectarea tradițiilor democratice de lungă durată ale Turciei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, pentru Politico. El a subliniat că, având în vedere statutul de membru al Consiliului Europei și candidatul la aderarea la UE, Turcia trebuie să respecte principiile fundamentale ale democrației, inclusiv drepturile oficialilor aleși și dreptul de a protesta pașnic.

Deși a subliniat importanța respectării acestor principii, Mercier a evitat să comenteze posibile anulări ale discuțiilor la nivel înalt dintre UE și Turcia, planificate pentru luna aprilie.

Erdoğan și tensiunile politice interne

În același timp, autoritățile turce au fost acuzate de subminarea democrației, cu precădere de președintele Recep Tayyip Erdoğan, care a fost acuzat că profită de contextul geopolitic pentru a eroda și mai mult opoziția democratică din Turcia. Politico subliniază că Erdoğan ar putea dori să elimine complet moștenirea laică a lui Mustafa Kemal Atatürk, iar arestarea primarului Ekrem İmamoğlu, un lider al opoziției seculariste și un potențial rival electoral al președintelui, ar putea reprezenta un pas decisiv în acest sens.

Reacția opoziției, dar și a susținătorilor lui İmamoğlu, nu s-a lăsat așteptată. Zeci de mii de protestatari au ieșit pe străzile din toată Turcia, în ciuda interdicțiilor impuse de autorități. Între timp, Erdoğan a descris aceste manifestații drept „terorism stradal”, amenințând cu măsuri dure împotriva celor care încearcă să „tulbure ordinea publică”.

Un joc geopolitic riscant

Deși arestarea lui İmamoğlu este privită de mulți ca o mișcare politică cu scopul de a submina opoziția, unii analizează contextul geopolitic mai larg. Gönül Tol, autor al cărții „Războiul lui Erdoğan: Lupta unui lider autoritar acasă și în Siria”, sugerează că Erdoğan ar fi încurajat de schimbările geopolitice recente pentru a acționa acum, într-un moment în care se simte mai puternic decât oricând. Reacțiile internaționale, inclusiv condamnările din partea Franței și a altor state occidentale, par să confirme faptul că Turcia traversează un moment decisiv în ceea ce privește viitorul său democratic.

Viitorului politic al Turciei, la răscruce

Arestarea lui İmamoğlu și escaladarea tensiunilor politice din Turcia ridică întrebări serioase despre direcția în care se îndreaptă politica internă a țării. Între timp, Erdoğan pare să-și consolideze controlul asupra regimului autoritar pe care l-a impus în ultimii ani, în ciuda presiunilor din partea opoziției și a comunității internaționale. De asemenea, constituția Turciei limitează președintele la două mandate, iar Erdoğan, în vârstă de 71 de ani, se află acum într-un moment cheie al carierei sale politice.

Un pericol real pentru democrație

În acest context, analiștii consideră că Turcia este pe cale să evolueze de la o „autocrație competitivă” la un regim pur autoritar. Această schimbare ar putea marca sfârșitul unei perioade de pluralism politic, înlocuind-o cu un regim mai autoritar și mai centralizat. Soner Çağaptay, analist la Washington Institute for Near East Policy, este de părere că țara a trecut de la un sistem în care opoziția avea șanse de a câștiga în alegeri favorabile lui Erdoğan, la un regim în care opoziția nu mai are nicio șansă de a se impune.

În timp ce Erdoğan joacă la nivel geopolitic, conducându-și țara într-o direcție tot mai autoritară, este evident că Turcia se află la o răscruce crucială. Destinul său democratic este acum în mâinile unui lider care nu pare dispus să cedeze în fața presiunilor interne și externe. Acest climat politic tensionat va fi cu siguranță un punct de referință pentru viitorul națiunii și pentru relațiile sale cu Uniunea Europeană și alte puteri internaționale.