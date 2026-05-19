Marți, 19 Mai 2026
Incendiu uriaș de vegetație lângă Los Angeles: 28.000 de oameni evacuați, sute de pompieri au fost mobilizați

Un incendiu de vegetație care a izbucnit luni dimineață, 18 mai, în apropierea comitatului Los Angeles s-a extins la 830 de acri (335 de hectare), ceea ce a dus la evacuarea a aproximativ 28.000 de locuitori.

Incendiu în Simi Valley/FOTO: Captură video X @intel_nova
Potrivit Washington Post, incendiul a izbucnit la ora 10:50 în apropierea unor suburbii din orașul Simi Valley, aflate în zona comitatului Ventura care se învecinează cu Los Angeles. Vânturile puternice au împins flăcările peste dealurile acoperite de vegetație uscată, amenințând cartierele construite deasupra acestora.

Șeful poliției din Simi Valley a declarat pentru NBC LA că, cu aproximativ 30 de minute înainte, la ora 10:17, un localnic a sunat pentru a anunța că a lovit accidental o piatră cu tractorul său, iar autoritățile cred că astfel a pornit incendiul.

Departamentul de Pompieri din Ventura a precizat că ancheta privind cauza incendiului este încă în desfășurare.

Incendiul s-a extins la aproximativ 72 de hectare în doar 30 de minute, iar până la începutul după-amiezii depășise deja 283 de hectare.

Peste 550 de pompieri intervin la fața locului, potrivit Departamentului de Pompieri din Ventura, în timp ce aeronavele efectuează lansări masive de apă și substanțe ignifuge, iar echipele de la sol construiesc linii de protecție și încearcă să apere locuințele.

Comitatul Ventura este o zonă cu risc ridicat de incendii, deoarece căldura și vegetația uscată favorizează răspândirea rapidă a flăcărilor spre suburbii.

Luni după-amiază, schimbarea direcției vântului a oferit pompierilor speranța că incendiul va fi împins spre zone deja arse, însă autoritățile avertizează că există încă suficientă vegetație care poate alimenta extinderea focului.

Acesta este cel mai mare incendiu din acest an”, a spus VanSciver, subliniind că în California nu mai există un sezon clar al incendiilor: „Acum avem incendii pe tot parcursul anului și intrăm în perioada de vârf”.

Răspunsul autorităților în cazul incendiului Sandy a fost rapid și masiv, numărul echipajelor crescând de la 200 la 500 în doar câteva ore. Două școli primare și-au evacuat elevii și profesorii, iar Biblioteca Prezidențială Ronald Reagan a anunțat că și-a închis porțile pentru restul zilei.

Anul trecut, în ianuarie, 14 incendii de vegetație devastatoare au afectat zona metropolitană Los Angeles și comitatul San Diego, din California.

Incendiile au fost agravate de secetă, umiditatea scăzută, vegetația uscată acumulată după iarna precedentă și vânturile puternice Santa Ana, care au atins pe alocuri 160 km/h.

Cel puțin 31 de persoane au murit, peste 200.000 au fost evacuate, iar mai mult de 18.000 de locuințe și clădiri au fost distruse. Flăcările au mistuit peste 23.000 de hectare de teren.

În octombrie 2025, un bărbat de 29 de ani, Jonathan Rinderknecht, a fost arestat și acuzat că a provocat incendiul Palisades. Anchetatorii susțin că acesta a aprins intenționat un foc pe 1 ianuarie, considerat inițial stins, dar care a fost reaprins de vânturile puternice pe 7 ianuarie și s-a transformat în incendiul devastator.

