Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) au recâștigat controlul asupra localității Novomihailivka din regiunea Donețk, a anunțat pe Facebook Direcția Principală de Informații (HUR).

Operațiunea a fost efectuată de Departamentul de Operațiuni Active al HUR, inclusiv unitatea Artan, împreună cu Batalionul 2 de Asalt al Brigăzii 3 de Asalt, au precizat AFU.

„Unitățile noastre i-au expulzat pe ocupanți și au recâștigat controlul asupra așezării Novomhailivka din regiunea Donețk. Conform comunicațiilor interceptate, operațiunea a luat inamicul prin surprindere. Forțele ruse au pierdut aproximativ echivalentul unei companii și au fost nevoite să redistribuie rezerve din alte sectoare ale frontului”, se arată în comunicat.

„În prezent, localitatea a fost complet eliberată de trupele rusești și se află sub controlul deplin al armatei ucrainene. Steagurile noastre se întorc acolo unde le este locul de drept”, a declarat HUR.

Agenția de presă de stat Ukrinform a relatat duminică că AFU a contraatacat cu succes în regiunea Donețk și a eliberat alte câteva sate la începutul weekendului, între care Mihailivka, Zeleni Hai și

„Trupele noastre au contraatacat cu succes și au curățat satele Mihailivka, Zeleni Hai și Volodimirivka. din regiunea Donețk de inamic”, a scris șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, pe rețelele de socializare.