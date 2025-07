Ucrainenii au aflat și eliminat pe cei care l-au asasinat pe colonelul SBU. Din ce stat sunt aceștia?

Asasinatul comis pe 10 iulie, în plină zi, asupra unui ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) în cartierul Holosiivski din Kiev, a fost pus la cale de doi cetățeni străini — un bărbat și o femeie — recrutați și dirijați de serviciile speciale rusești. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională a Ucrainei, care precizează că autorii crimei au fost lichidați în timpul unei operațiuni comune cu structurile de securitate.

Deși autoritățile nu au confirmat oficial naționalitatea atacatorilor, publicația Hromadske citează surse apropiate anchetei potrivit cărora cei doi ar fi fost cetățeni ai Azerbaidjanului, plasați în Ucraina ca parte a unei rețele de execuție dirijată din exterior.

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, indivizii au primit din partea FSB coordonatele unei ascunzători aflate pe teritoriul Ucrainei, unde era depozitată arma folosită ulterior în asasinarea ofițerului ucrainean. După atac, cei doi au încercat să se ascundă, însă au fost localizați în scurt timp de echipele SBU și ale Poliției ucrainene.

„În momentul intervenției, suspecții au opus rezistență armată, fiind ulterior neutralizați în cursul schimbului de focuri”, a precizat Poliția din Kiev.

Cazul este investigat sub incidența articolului 348 din Codul penal al Ucrainei, care vizează tentativa de omor asupra unui agent al forțelor de ordine, infracțiune clasificată ca act terorist în legislația ucraineană.

Într-un comunicat anterior, SBU confirmase deja eliminarea celor doi atacatori. Potrivit The New York Times, victima — colonelul Ivan Voronici — era un ofițer cu vechime în cadrul unității de elită „Alfa” și, pentru o perioadă, condusese o structură implicată direct în eliminarea comandantului separatist rus Arsenii Pavlov, cunoscut și sub numele de război „Motorola”.

Moartea lui Voronici, un nume respectat în rândul forțelor speciale ucrainene, pare să facă parte dintr-o campanie sistematică de represalii a Moscovei împotriva unor ofițeri ucraineni cheie, implicați în operațiuni sensibile desfășurate în teritoriile ocupate sau în afara granițelor.

În timp ce investigațiile continuă, cazul ridică întrebări serioase privind nivelul de infiltrare al structurilor rusești în interiorul Ucrainei, precum și vulnerabilitatea unor obiective-cheie de pe teritoriul național. Totodată, modul de operare — folosirea unor cetățeni străini recrutați în afara Rusiei — semnalează o schimbare de tactică în operațiunile externe ale FSB, menite să reducă expunerea Moscovei și să adâncească ambiguitatea operațională.