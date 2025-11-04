Ucraina primește 1,8 miliarde euro din fondurile UE, parte din Mecanismul de redresare 2024–2027

Consiliul Uniunii Europene a aprobat pe 4 noiembrie a cincea tranșă de finanțare din cadrul Mecanismului pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari), care include și o parte din fondurile reținute la plata anterioară.

„Această sumă reflectă îndeplinirea cu succes de către Ucraina a nouă pași necesari pentru a cincea plată, precum și a unui pas restant din a patra tranșă”, se arată în comunicatul oficial.

Mecanismul pentru Ucraina prevede alocarea a 50 de miliarde de euro (58 de miliarde de dolari) sub formă de împrumuturi și granturi pentru sprijinirea redresării și modernizării Ucrainei în perioada 2024–2027.

Dezvoltarea reformelor asumate de Kiev prin „Planul Ucrainei” condiționează eliberarea a 32 de miliarde de euro (37 de miliarde de dolari) din totalul fondurilor.

Cea de-a patra tranșă, acordată în august, a fost redusă de la 4,5 miliarde de euro (5,2 miliarde de dolari) la 3,2 miliarde de euro (3,7 miliarde de dolari), deoarece Ucraina nu a finalizat trei dintre reformele cerute.

O plată pentru una dintre reformele nefinalizate din tranșa precedentă – cea privind agenția de administrare a bunurilor statului (ARMA) – a fost inclusă în a cincea plată, transmite Kyiv Independent.

Ucraina trebuia inițial să primească 2 miliarde de euro (2,3 miliarde de dolari) în cadrul celei de-a cincea tranșe. Uniunea Europeană a reținut o parte din sumă până la adoptarea a două reforme suplimentare în domeniul justiției.

Dacă aceste reforme nu vor fi implementate până la jumătatea anului 2026, fondurile ar putea fi pierdute.

De la lansarea programului, în martie 2024, Mecanismul pentru Ucraina a furnizat țării 22,89 miliarde de euro (26 de miliarde de dolari) în sprijin macrofinanciar, fără a include cea mai recentă tranșă.

Finanțarea externă este tot mai esențială pentru Ucraina, în condițiile creșterii costurilor de război și ale unui deficit bugetar considerabil.

Pentru a consolida stabilitatea financiară a țării în contextul invaziei ruse, Comisia Europeană a propus un „împrumut reparatoriu” de 140 de miliarde de euro (160 de miliarde de dolari), garantat prin activele rusești înghețate.

Belgia – țara în care este înregistrată compania financiară ce deține o mare parte din aceste active – blochează însă acordarea împrumutului, care, potrivit unor informații, ar putea pune în pericol și finanțarea Ucrainei prin programul Fondului Monetar Internațional (FMI).