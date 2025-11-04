Video Ucrainenii efectuează lovituri puternice în spatele liniilor inamice cu noi arme de atac

Forțele ucrainene folosesc o nouă dronă de atac, cu un focos mai greu, dezvoltată de compania ucraineană Fire Point, pentru a lovi ținte din spatele liniilor inamice, relatează presa ucraineană. Fire Point a devenit celebră pentru dezvoltarea rachetei Flamingo, cu o rază de acțiune de 3000 km.

Forțele speciale „Alfa” ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au efectuat o serie de lovituri de precizie împotriva pozițiilor rusești din teritoriul ocupat. Țintele au fost zone folosite de trupele ruse pentru logistică, coordonarea aprovizionării și desfășurarea de personal.

„Atacurile nocturne au fost efectuate cu ajutorul vehicule aeriene fără pilot FP-2 cu focoase de 105 kg”, a transmis SBU.

Loviturile au vizat noduri logistice cheie, precum și echipamente folosite pentru realocarea forțelor rusești.

SBU a declarat că aceste atacuri cu drone fac parte dintr-o campanie de perturbare a logisticii militare rusești în regiunile ocupate. „Serviciul de Securitate al Ucrainei continuă să folosească toate mijloacele disponibile pentru a neutraliza inamicul”, a transmis serviciul ucrainean de securitate.

Imaginile video publicate de SBU surprind explozii puternice în urma operațiunii pe care a descris-o ca „extrem de eficientă”, dată fiind sarcina utilă a FP-2, care i-a conferit o capacitate distructivă substanțială.

Noua dronă de atac FP-2, dezvoltată de compania ucraineană Fire Point și dezvăluită la începutul lunii septembrie, este proiectată pentru a ataca ținte din prima linie.

Modelul FP-2 este similar din punct de vedere structural modelului anterior FP-1, dar are un focos mai mare și o autonomie de zbor mai scăzută, de doar 200 de km. FP-1 avea o autonomie de 1.400 km.

FP-2 are un cost de aproximativ 55.000 de dolari, fiind o opțiune relativ ieftină, dar încă puternică din punct de vedere tehnologic, scrie euromaidan press.

Dezvoltarea FP-2 scoate în evidență modul în care soluțiile de înaltă tehnologie, relativ accesibile ca preț, schimbă logistica și tacticile pe câmpul de luptă. Este un aspect important pentru producătorii de arme aflați în căutarea unor mijloace defensive eficiente.