Video Ucraina lovește infrastructura energetică din teritoriile ocupate. Peste 200.000 gospodării fără curent

Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunțat duminică autoritățile instalate de Moscova.

„În urma unui atac inamic asupra infrastructurilor energetice din regiune, o mare parte din regiunea Zaporojie a fost lăsată fără curent electric”, a anunțat Evgheni Balițki, care guvernează zonele ocupate de Rusia în acest teritoriu, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Balițki, 213.000 de abonați și 386 de localități din regiunea Zaporojie sunt în prezent lipsiți de electricitate în urma acestui atac.

Sursa: X / NOELREPORTS @NOELreports

Guvernatorul instalat de Moscova în regiunea vecină Herson, Vladimir Saldo, a raportat în seara zilei de sâmbătă bombardarea de către Ucraina a unei substații electrice care a tăiat curentul în 14 orașe și 450 de sate. Ulterior, el a anunțat că alimentarea cu curent electric a fost restabilită după lucrări de reparație de urgență.

Sursa: X / NOELREPORTS @NOELreports

Rusia și-a înmulțit la rândul său în ultimele luni loviturile masive asupra rețelei energetice ucrainene, provocând pene de curent și de termoficare de amploare.

Această situație l-a determinat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să declare „stare de urgență” în acest sector și să ordone majorarea importurilor de electricitate ale țării.

„Situația în sectorul energetic rămâne dificilă, însă noi facem tot posibilul pentru a restabili toate serviciile în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Zelenski duminică dimineața.

Potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în timpul nopții 201 drone, dintre care 167 au fost doborâte. Două persoane au fost ucise, potrivit lui Zelenski.

Ministerul Apărării rus a raportat la rândul său că a doborât 63 de drone ucrainene în timpul nopții, un atac care a făcut mai mulți răniți, potrivit autorităților locale.