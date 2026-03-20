Foto Ucraina instalează plase anti-dronă deasupra orașelor: „Ne protejează, dar ne și amintesc cât de aproape este pericolul”

Izium, un oraș din estul Ucrainei aflat în apropierea liniei frontului, a fost acoperit aproape în totalitate cu plase anti-dronă. Este o încercare disperată de a proteja civilii și militarii de atacurile tot mai frecvente cu drone FPV.

Autoritățile și armata ucraineană au recurs la această soluție simplă, dar eficientă, pentru a contracara una dintre cele mai periculoase arme ale războiului modern, relatează publicația npr.org.

Dronele FPV, controlate de la distanță și greu de bruiat, sunt responsabile pentru până la 80% dintre pierderile de pe linia frontului, transformând zone întinse în adevărate „zone ale morții”.

Plasele din nylon, montate deasupra străzilor și drumurilor, creează adevărate tuneluri de protecție. Acestea împiedică dronele să lovească țintele, deoarece elicele lor se încurcă în material.

Localnicii privesc, însă, aceste măsuri cu teamă. Pentru mulți, apariția plaselor este un semn clar că frontul se apropie din nou de oraș, care a fost deja ocupat de trupele ruse în 2022, perioadă în care sute de civili și-au pierdut viața.

Sophia Verbytska, o barista de 19 ani, spune că plasele îi sperie pe localnici. „Înainte nu existau. Acum ne dau un sentiment de nesiguranță, pentru că înseamnă că frontul se apropie.”

Deși viața de zi cu zi continuă - cafenelele sunt deschise, oamenii încearcă să își păstreze rutina - tensiunea rămâne prezentă.

„Plasele ne protejează, dar ne și amintesc cât de aproape este pericolul”, spun localnicii.

La marginea orașului, medicul Oleksiy Mykoliuk tratează soldați răniți și spune că plasele pot salva vieți. „Nu știm cât timp cerul va mai fi sigur”, avertizează el.

Recent, într-o altă zonă de front, o dronă a atacat un autobuz cu mineri, omorând 12 persoane. Ca măsură de precauție, și drumul principal din Izium este acoperit cu plase.

Guvernul ucrainean intenționează să instaleze aproximativ 4.000 de kilometri de plase anti-dronă până la sfârșitul anului 2026.