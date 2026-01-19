SBU publică imagini nedifuzate cu atacurile asupra sistemelor rusești de apărare aeriană. Pagubele, estimate la miliarde de dolari

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține că atacurile cu arme cu rază lungă de acțiune din ultimul an au „distrus sau au scos din funcțiune” sisteme rusești de apărare aeriană în valoare totală de aproximativ 4 miliarde de dolari, relatează Kyiv Independent.

Printre sistemele rusești de apărare aeriană vizate de SBU se numără sistemele de apărare aeriană S-300, S-350 și S-400, precum și bateriile de rachete BUK-M1 și BUK-M2, și Pantsir-S1 și Pantsir-S2, a declarat duminică SBU. Sistemele de recunoaștere prin radar și de ghidare ale Rusiei au suferit, de asemenea, „pierderi serioase”.

„Această muncă a avut un efect sistemic: au fost deschise coridoare în sistemul multistratificat de apărare aeriană al Federației Ruse, asigurând trecerea în siguranță a dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune în adâncul teritoriului inamic - către baze militare, depozite, aerodromuri și alte instalații militare”, a relatat SBU, care a lăudat în acest sens succesul unității sale de forțe speciale Alpha.

Afirmațiile SBU vin în contextul în care Ucraina își continuă eforturile de a diminua capacitatea de luptă a Rusiei prin lovituri la distanță, într-o încercare de a compensa deficitul de personal și de armament în raport cu Rusia.

Este dificil de evaluat independent impactul pe front al atacurilor Ucrainei cu drone cu rază lungă de acțiune fabricate în plan intern.

SBU raportează în mod regulat despre atacurile sale asupra sistemelor rusești de apărare aeriană din peninsula Crimeea, ocupată de Moscova, dar și în interiorul Rusiei.

Atacurile vizează și alte componente de sprijin ale armatei ruse; de pildă, mai multe hale de producție au fost distruse la o mare fabrică de drone din Taganrog după o operațiune comună a Marinei Ucrainene și a SBU, săptămâna trecută.

Fabrica Atlant Aero, printre alte piese pentru drone și echipamente militare, a produs faimoasa dronă rusească Molniya („Fulger”), o muniție ieftină cu aripi fixe, utilizată pe scară largă de forțele rusești de pe linia frontului.

Anunțul ce confirmă daunele aduse capacității de producție a instalației a fost distribuit de armata ucraineană pe 16 ianuarie, la trei zile de la raportarea atacului de către SBU.