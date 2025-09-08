search
Luni, 8 Septembrie 2025
Serviciile secrete ucrainene estimează că războiul s-ar putea termina în 2026, dar depinde de Occident

Război în Ucraina
Publicat:

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei ar putea lua sfârșit până la finalul anului 2026, însă acest lucru depinde de consolidarea sancțiunilor și de un sprijin mai consistent al Occidentului pentru Kiev, a declarat Andrii Iusov, reprezentant al serviciilor secrete militare ucrainene.

Andrii Iusov, reprezentantul serviciilor secrete militare ucrainene FOTO: X
Andrii Iusov, reprezentantul serviciilor secrete militare ucrainene FOTO: X

„Există indicatori externi și interni, situația economică din Rusia, pierderile sale, dar câmpul de luptă este cel care definește cu adevărat realitatea”, a spus Iusov într-un interviu acordat postului Novini, citat de The New Voice of Ukraine.

El a explicat că războiul ar putea fi încheiat în următorii doi ani dacă presiunea economică asupra Rusiei se intensifică, dacă Ucraina primește mai mult sprijin financiar și militar din partea Occidentului și dacă partenerii internaționali ai Kievului adoptă o poziție mai fermă.

„Analizând toți acești factori, se pot trage anumite concluzii. Dar adevărul rămâne: Ucraina face tot posibilul, și chiar imposibilul, pentru a pune capăt just acestui conflict cât mai curând posibil”, a subliniat Iusov.

Amenințarea dronelor

Potrivit acestuia, Rusia produce lunar aproximativ 2.700 de drone Shahed și așa-numite „drone-momeală”. Deși acestea din urmă provoacă puține pagube, ele complică semnificativ apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Tentativele lui Trump de a negocia pacea

Pe 22 august, The Wall Street Journal a relatat că eforturile președintelui american Donald Trump de a negocia un acord de pace au stagnat după doar patru zile. Publicația Politico a scris că Trump consideră că Ucraina va fi, în cele din urmă, nevoită să accepte un acord „în mare parte în termenii Rusiei” pentru a încheia războiul.

În aceeași zi, Trump a declarat că va decide „în termen de două săptămâni” ce pași va face mai departe în încercările sale de mediere: „Va fi o decizie foarte importantă - sancțiuni masive, sau tarife masive, sau ambele, sau nimic, iar noi spunem: acesta este războiul vostru”.

El a mai afirmat că ar fi „interesant de văzut” dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin vor avea vreodată discuții directe. Trump a sugerat chiar, pe 20 august, că o întâlnire bilaterală este în pregătire.

Reacțiile Moscovei și Kievului

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis că Moscova este „pregătită pentru orice format”, dar a insistat că „sunt necesare pregătiri”.

În schimb, Zelenski a afirmat că Rusia nu dorește să încheie războiul și evită negocierile directe la nivel de lider, trimițând doar semnale menite să tergiverseze procesul.

Ulterior, într-un interviu pentru NBC News, Lavrov a precizat că Vladimir Putin s-ar întâlni cu Zelenski doar dacă ar exista deja un plan concret pentru un summit.

Europa

