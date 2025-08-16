Foto Ucrainenii au scufundat o navă într-un port la Marea Caspică, primul atac de acest fel din război

Forțele ucrainene au efectuat un atac cu drone asupra portului Olia de la Marea Caspică, în regiunea Astrahan, la peste 800 km de Ucraina, lovind o navă de marfă despre care Kievul susține că era destinată transportului de echipamente militare provenind din Iran.

Firma de securitate maritimă Ambrey, cu sediul în Marea Britanie, a confirmat pentru publicația de specialitate „The War Zone” că este primul atac direct de acest fel asupra portului Olia, dar și asupra unei nave din Marea Caspică. În imagini publicate pe rețelele sociale după atac, se poate vedea nava de marfă Portul Olia-4 parțial scufundată.

Potrivit armatei ucrainene, atacul cu drone asupra portului Olia, care a avut loc joi, 14 august, a fost efectuat de unități ale forțelor de operațiuni speciale, în coordonare cu alte ramuri ale forțelor armate.

Portul, potrivit Statului major al Ucrainei, este un „centru logistic important pentru furnizarea de bunuri militare”.

Potrivit unor rapoarte neconfirmate, echipajul a fost salvat.

Armata ucraineană a declarat că nava de marfă Portul Olia-4 era folosită pentru a transporta componente de drone și muniție provenind Iran. Marfa ar include piese pentru dronele de tip Shahed, pe care Rusia le-a folosit intens în atacurile sale zilnice asupra Ucrainei. Rusia construiește în prezent peste 2.000 de drone de tip Shahed lunar, iar numărul acestora este așteptat să crească în lunile următoare.

Deși natura exactă a încărcăturii nu poate fi confirmată în acest moment, atât Departamentul Trezoreriei SUA, cât și serviciile de informații militare ucrainene susțin că nava tranzitează în mod regulat Marea Caspică, transportând armament și muniție din Iran în Rusia.

Nu este clar ce model de dronă a folosit Ucraina pentru a lovi portul, iar armata ucraineană nu a oferit nicio clarificare în această privință.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a doborât un număr nespecificat de drone ucrainene în nouă regiuni, însă nu și în regiunea Astrahan.

Ulterior, autoritățile ruse au confirmat un atac cu drone asupra portului Olia. Guvernatorul regiunii Astrahan a declarat că toate dronele au fost fie „suprimate prin război electronic, fie distruse, și nu au fost provocate daune infrastructurii portuare... însă o navă a fost avariată de resturile unui drone doborâte”.

Potrivit armatei ucrainene, loviturile asupra porturilor și terminalelor reprezintă 7% din atacurile reușite pe teritoriul rus de la începutul anului.

Acest gen atac asupra portului Olia este semnificativ și prin prisma faptului că a vizat o navă comercială. Se aștepta de mult timp ca Ucraina să înceapă să țintească navele care livrează armament iranian în Rusia, iar acum această așteptare s-a concretizat. Alături de tehnologia extinsă a dronelor de rază lungă de acțiune, este posibil să asistăm acum la începutul unei campanii împotriva acestor nave.

Atac asupra rafinăriei Sîzran

Statul Major General al armatei ucrainene a anunțat că trupele speciale se află în spatele unui alt atac la distanță lungă, vineri, o lovitură asupra unei rafinării de petrol din regiunea Samara, care se învecinează cu Kazahstanul.

Este vorba de rafinăria Sîzran, aparținând companiei petroliere Rosneft, unde sunt produși combustibili.

Într-o declarație publicată pe Telegram, Forțele Armate Ucrainene au declarat că atacul asupra rafinăriei Sîzran a provocat un incendiu și explozii.

Guvernatorul regional al Samara a confirmat că un atac cu drone a provocat un incendiu la o „întreprindere industrială” nespecificată, dar a susținut că acesta a fost stins rapid.

În ultimele săptămâni, Ucraina a mărit ritmul loviturilor în adâncimea teritoriului rus. Potrivit lui Megan Ewert, cercetătoare geospațială la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Kievul a efectuat 40 de atacuri cu drone pe teritoriul rus între 15 iulie și 10 august.