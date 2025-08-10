TikTok va înlocui echipa de moderare dintr-o țară europeană cu Inteligența Artificială

Angajații TikTok din Berlin sunt în grevă din cauza concedierilor în masă, în contextul eforturilor globale ale companiei de a înlocui moderatorii cu IA.

Angajații TikTok din Germania organizează greve din cauza concedierilor în masă ale echipei de moderare a companiei. Gigantul social media a declarat că intenționează să desființeze întreaga echipă de moderare din Berlin, care elimină conținutul dăunător de pe platformă, și să externalizeze activitatea către inteligența artificială și lucrători contractuali. Acest lucru înseamnă concedierea a 150 de angajați, scrie The Guardian.

Sindicatul care reprezintă angajații TikTok, ver.di, a insistat în ultimele săptămâni să negocieze cu TikTok. Kalle Kunkel, purtătorul de cuvânt al ver.di pentru regiunea Berlin-Brandenburg, a declarat că sindicatul a trimis TikTok o listă de cereri privind indemnizațiile de concediere pentru angajații afectați și prelungirea perioadei de preaviz la un an. Până în prezent, a spus el, TikTok a refuzat să se așeze la masa negocierilor.

„Practic, ne-au spus: «Nu vrem să discutăm cu voi», așa că după aceea am organizat două greve”, a spus Kunkel. „Dar ei tot nu reacționează la demersurile noastre.”

Angajații din Berlin acoperă piața vorbitoare de limbă germană, care, potrivit sindicatului, are aproximativ 32 de milioane de utilizatori activi. TikTok are câteva birouri în toată țara, dar capitala este cel mai mare centru, cu aproximativ 400 de angajați în total. Concedierile echipei de încredere și siguranță de acolo ar constitui o reducere a personalului cu aproape 40%.

Anna Sopel, purtătoare de cuvânt a TikTok, a declarat că concedierile propuse de companie au scopul de a „eficientiza fluxurile de lucru și de a îmbunătăți eficiența” și că „rămânem pe deplin dedicați protejării siguranței și integrității platformei noastre”.

În Germania, la fel ca în alte țări din întreaga lume, echipa de încredere și siguranță are sarcina de a se asigura că videoclipurile scurte publicate pe platformă nu conțin conținut dăunător și nu încalcă politica companiei. Aceasta înseamnă semnalarea videoclipurilor care conțin violență, pornografie, dezinformare și discursuri instigatoare la ură. Potrivit sindicatului, membrii acestei echipe examinează până la 1.000 de videoclipuri pe zi. Această muncă umană este adesea realizată în colaborare cu IA.

O inițiativă globală de înlocuire a moderatorilor cu IA

În ultimul an, TikTok a redus personalul responsabil cu siguranța și încrederea la nivel mondial, înlocuind adesea acești angajați cu sisteme automatizate. În septembrie, compania a concediat întreaga echipă de 300 de moderatori de conținut din Olanda. În octombrie, TikTok a anunțat că va înlocui aproximativ 500 de angajați responsabili cu moderarea conținutului din Malaezia cu un sistem de moderare bazat pe inteligență artificială. În februarie anul trecut, Reuters a raportat că TikTok concedia o parte semnificativă din echipele sale de încredere și siguranță din Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Concedierile din Germania vin după ce CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, a declarat într-o audiere în fața Congresului SUA în 2024 că compania va crește cheltuielile pentru încredere și siguranță. El s-a angajat să cheltuiască peste 2 miliarde de dolari pentru o echipă de peste 40.000 de persoane la nivel global. Sopel, purtătorul de cuvânt, a declarat că TikTok investește încă 2 miliarde de dolari în încredere și siguranță în acest an, dar nu a răspuns la întrebările privind numărul actual de angajați ai echipei la nivel mondial.

TikTok, care este deținută de compania chineză ByteDance, se confruntă cu o interdicție în SUA, cu excepția cazului în care este vândută unui cumpărător aprobat de guvern, deși Donald Trump i-a acordat mai multe amânări de câteva luni de la interdicție.

Alte companii de social media, printre care Snap Inc, X și Meta, care deține Facebook și Instagram, au făcut și ele reduceri în echipele lor de încredere și siguranță în ultimii doi ani. În mai, NPR a dezvăluit că Meta intenționa să înlocuiască 90% din angajații care se ocupau de evaluarea produselor sale cu AI, inclusiv cei responsabili de încredere și siguranță. Meta și X au încetat, de asemenea, programele lor de verificare a faptelor de către oameni, în favoarea notelor altor utilizatori.

„Înlocuirea persoanelor însărcinate cu asigurarea siguranței platformelor și respectarea drepturilor tuturor utilizatorilor, inclusiv a minorilor, va duce la mai multe greșeli și experiențe mai dăunătoare”, a declarat Aliya Bhatia, analist politic senior la Centrul pentru Democrație și Tehnologie, o organizație non-profit care studiază moderarea automată a conținutului.

Greve și proteste împotriva înlocuirii cu IA

Externalizarea acestei activități către IA este problematică, a spus Kunkel. Angajații de la TikTok s-au plâns sindicatului că sistemul automat de moderare al companiei a clasificat videoclipurile care arată lucruri precum steagul curcubeu Pride ca fiind conținut dăunător, ceea ce nu încalcă politica companiei. În schimb, angajații au spus în plângerile sindicale că IA poate sări peste conținutul cu adevărat inadecvat.

„AI nu este capabilă să identifice cu adevărat imaginile sau videoclipurile problematice, mai ales când vine vorba de conținut sofisticat”, a spus Kunkel.

UE este mai strictă decât alte părți ale lumii când vine vorba de reglementarea platformelor tehnologice și moderarea conținutului. În conformitate cu Legea serviciilor digitale, adoptată în 2022, companiile de social media, inclusiv TikTok, sunt obligate să-și protejeze riguros platformele de conținut dăunător sau să se confrunte cu amenzi mari.

TikTok afirmă că investiția în moderarea bazată pe inteligență artificială înseamnă posibilitatea de a elimina mai rapid conținutul care încalcă regulile înainte ca acesta să fie vizualizat de utilizatorii rețelei sociale. Compania susține că această tehnologie contribuie și la reducerea volumului de videoclipuri dăunătoare pe care moderatorii umani sunt obligați să le examineze.

Deși TikTok intenționează să se bazeze mai mult pe IA, compania afirmă că va continua să externalizeze o parte din activitatea de asigurare a încrederii și siguranței în Germania către contractori. Kunkel și-a exprimat îngrijorarea că acești lucrători, care vizionează zilnic cantități mari de conținut grafic, ar putea să nu aibă acces la programele interne de sănătate și siguranță. TikTok Germania oferă resurse pentru sănătatea mintală, a spus Kunkel, dar majoritatea companiilor contractante externe nu o fac.

Pentru a exercita presiune asupra TikTok în vederea negocierilor, sindicatul a organizat două zile de greve și proteste la sfârșitul lunii iulie. Kathlen Eggerling, negociatorul principal al ver.di pentru angajații TikTok, a declarat că aceste acțiuni erau necesare pentru a arăta companiei valoarea personalului său.

După prima grevă, angajații TikTok au primit un avertisment sever. Compania a trimis angajaților un mesaj, văzut de Guardian, în care se spunea că cei care protestează în timpul programului de lucru trebuie să-și anunțe șefii în prealabil și să solicite concediu. TikTok a spus în mesaj că analizează situația împreună cu echipa sa juridică și că va contacta individual angajații pentru a aborda încălcările.

Totuși, conform legii germane, sindicatele anunță grevele, iar angajații nu sunt obligați să-și informeze angajatorul dacă intenționează să participe.

„Se pare că TikTok ar putea avea nevoie de moderatori de conținut pentru a verifica și comunicările interne. Solicităm conducerii să înceteze intimidarea greviștilor”, a declarat Eggerling. „În loc să răspândească dezinformare, TikTok ar trebui să se așeze în sfârșit la masa negocierilor.”

Sindicatul a declarat că angajații TikTok vor continua să se mobilizeze. Și dacă compania nu se va prezenta la masa negocierilor, ar putea fi organizată o grevă pe termen mai lung.