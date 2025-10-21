Tensiuni politice în Lituania. Ministrul Apărării își anunță demisia, pe fondul discuţiilor legate de bugetul armatei

Ministrul Apărării din Lituania, Dovilė Šakaliene, a anunțat, marți, că intenționează să demisioneze, după ce a pierdut sprijinul prim-ministrului și al liderului partidului, în contextul disputelor legate de bugetul Apărării pentru 2026.

„Nu văd alte oportunități de a lucra în condițiile în care nu există încredere”, a declarat marți, 21 octombrie, Dovilė Šakalienė, potrivit Politico.

Decizia survine după o dispută publică cu prim-ministrul Inga Ruginiene, care a criticat-o săptămâna trecută pentru că ar fi făcut lobby „ pe la spatele guvernului” în privința bugetului. În acest context, luni, premierul i-a retras ministrului Dovilė Šakalienė responsabilitatea pentru industria de apărare, subliniind că „încrederea s-a slăbit definitiv”.

Marţi, înainte de o întâlnire cu preşedintele Lituaniei, care ar fi trebuit să-i semneze demisia, Dovilė Šakalienėe a declarat că decizia sa este definitivă.

„Nu văd niciun motiv care ar putea să-mi schimbe decizia; asta e politica”, a spus ea.

După întâlnirea de marţi cu preşedintele lituanian Gitanas Nauseda, care a durat aproximativ o oră și jumătate, Dovilė Šakaliene nu a făcut declarații publice. În schimb, consilierul președintelui, Deividas Matulionis, a afirmat că acesta i-a cerut să nu își depună oficial demisia, până când nu va discuta situația cu prim-ministrul.

„Ministrul a redactat scrisoarea de demisie, dar președintele i-a cerut să nu o depună până mâine dimineață (miercuri, 22 octombrie - n.r.), când va avea loc discuția cu prim-ministrul. Decizia finală va depinde de această întâlnire”, a declarat consilierul.