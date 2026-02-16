search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie: Europa trebuie să se pregătească de război

0
0
Publicat:

La o zi după Conferința de Securitate de la München, două dintre cele mai importante voci militare ale Europei transmit un mesaj fără echivoc: urmează „alegeri dificile”, iar opinia publică trebuie pregătită pentru ele.

Generalul Carsten Breuer și Richard Knighton, șeful armatei britanice/FOTO:Getty Images
Generalul Carsten Breuer și Richard Knighton, șeful armatei britanice/FOTO:Getty Images

Într-un articol comun publicat simultan în The Guardian și Die Welt, șefii apărării din Germania și Marea Britanie avertizează că Europa nu își mai poate permite iluzii de securitate. Generalul Carsten Breuer, șeful apărării germane, și Richard Knighton, șeful Statului Major britanic, vorbesc despre „adevăruri incomode” pe care societățile europene trebuie să le înfrunte.

În centrul avertismentului lor se află Rusia. „Consolidarea militară a Moscovei, combinată cu disponibilitatea sa de a purta război pe continentul nostru, așa cum vedem dureros în Ucraina, reprezintă un risc crescut care necesită atenția noastră colectivă”, scriu cei doi comandanți. Ei subliniază că ambițiile Kremlinului nu se limitează la conflictul actual, iar Europa trebuie să înțeleagă că descurajarea nu se construiește prin declarații, ci prin investiții consistente. Mesajul este direct: reînarmarea nu înseamnă beligeranță.

„Reînarmarea nu este o dovadă de belicozitate, ci acțiunea responsabilă a unor națiuni hotărâte să-și protejeze cetățenii și să păstreze pacea”, afirmă autorii.

Deși statele membre ale Uniunii Europene și-au dublat cheltuielile de apărare în ultimul deceniu, liderii militari consideră că nu este suficient. În cadrul NATO, aliații și-au asumat deja ținta de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 – un prag care va însemna presiuni serioase asupra bugetelor naționale.

Apelul vine și în contextul în care, la München, secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Europei să își asume o parte mai mare din povara propriei securități, după decenii în care s-a sprijinit pe garanțiile Washingtonului.Însă obstacolul major nu este tehnic, ci politic.

În Marea Britanie, doar un sfert dintre cetățeni ar accepta taxe mai mari sau reduceri ale serviciilor publice pentru a finanța apărarea. În Germania, cifrele sunt similare. Asta înseamnă că guvernele trebuie să convingă societățile că „dividendul păcii” de după Războiul Rece nu mai poate fi tratat ca o realitate permanentă.

Cei doi șefi militari pledează pentru o „abordare la nivelul întregii societăți”. Apărarea, spun ei, nu mai poate fi responsabilitatea exclusivă a celor în uniformă. Este o misiune colectivă.

Între timp, măsurile concrete sunt deja în curs. Londra construiește șase noi fabrici de muniție, iar Berlinul își repoziționează trupele mai aproape de frontiera estică.

Ministerul britanic al Apărării a anunțat, la rândul său, trimiterea unui grup de atac condus de portavionul HMS Prince of Wales în Atlanticul de Nord și în zona Arctică, pentru a descuraja o eventuală agresiune rusă și pentru a proteja infrastructura submarină vitală. Grupul va opera împreună cu forțe americane, europene și canadiene, inclusiv cu avioane F-35 aflate la bordul portavionului.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a sintetizat miza: Marea Britanie trebuie să fie pregătită pentru război, pentru a rămâne sigură acasă și puternică în exterior.

În esență, mesajul transmis de la Berlin și Londra este unul rece, dar limpede: pacea are un preț. Iar factura urmează să fie împărțită între guverne și cetățeni.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea continentului: „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
mediafax.ro
image
Imunitate pentru incompetenții din două ministere. Angajații nu vor putea fi nici măcar sancționați
fanatik.ro
image
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
libertatea.ro
image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Ce sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficient
observatornews.ro
image
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Se poate cumula pensia din România cu cea din străinătate? Ce spune legea
playtech.ro
image
Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
ȘOCANT! După ce Gheorghe Chindriș a fost ucis, principalul suspect a în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu tună și fulgeră! E cel mai DUR ATAC: ‘Dați-l afară, că d-aia v-ați nenorocit!”
romaniatv.net
image
Anunț pentru seniori de la Casa Națională de Pensii! Ce se întâmplă cu procesul de recalculare a pensiilor
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cum s-a îndrăgostit, de fapt, Cristina Teleanu de soțul ei. Dezvăluire rușinoasă despre mariajul cu Teleanu
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Disperată după bani, Sarah Ferguson s-a înjosit în fața lui Jeffrey Epstein! Cererea pe care a avut-o fosta ducesă
okmagazine.ro
Tort de negresa cu fructe de padure Sursa foto shutterstock 2314570581 jpg
Desertul care te cucerește! Tort negresă şi fructe de pădure
clickpentrufemei.ro
Inelul, imediat după ce a fost descoperit (© Norwegian Institute for Cultural Heritage Research - NIKU)
Inel medieval din aur cu o piatră prețioasă strălucitoare, descoperit în Norvegia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, apariție șic la Jocurile Olimpice din Italia. Ce ieșire de familie a avut alături de soț și copii

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!