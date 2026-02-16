Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie: Europa trebuie să se pregătească de război

La o zi după Conferința de Securitate de la München, două dintre cele mai importante voci militare ale Europei transmit un mesaj fără echivoc: urmează „alegeri dificile”, iar opinia publică trebuie pregătită pentru ele.

Într-un articol comun publicat simultan în The Guardian și Die Welt, șefii apărării din Germania și Marea Britanie avertizează că Europa nu își mai poate permite iluzii de securitate. Generalul Carsten Breuer, șeful apărării germane, și Richard Knighton, șeful Statului Major britanic, vorbesc despre „adevăruri incomode” pe care societățile europene trebuie să le înfrunte.

În centrul avertismentului lor se află Rusia. „Consolidarea militară a Moscovei, combinată cu disponibilitatea sa de a purta război pe continentul nostru, așa cum vedem dureros în Ucraina, reprezintă un risc crescut care necesită atenția noastră colectivă”, scriu cei doi comandanți. Ei subliniază că ambițiile Kremlinului nu se limitează la conflictul actual, iar Europa trebuie să înțeleagă că descurajarea nu se construiește prin declarații, ci prin investiții consistente. Mesajul este direct: reînarmarea nu înseamnă beligeranță.

„Reînarmarea nu este o dovadă de belicozitate, ci acțiunea responsabilă a unor națiuni hotărâte să-și protejeze cetățenii și să păstreze pacea”, afirmă autorii.

Deși statele membre ale Uniunii Europene și-au dublat cheltuielile de apărare în ultimul deceniu, liderii militari consideră că nu este suficient. În cadrul NATO, aliații și-au asumat deja ținta de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 – un prag care va însemna presiuni serioase asupra bugetelor naționale.

Apelul vine și în contextul în care, la München, secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Europei să își asume o parte mai mare din povara propriei securități, după decenii în care s-a sprijinit pe garanțiile Washingtonului.Însă obstacolul major nu este tehnic, ci politic.

În Marea Britanie, doar un sfert dintre cetățeni ar accepta taxe mai mari sau reduceri ale serviciilor publice pentru a finanța apărarea. În Germania, cifrele sunt similare. Asta înseamnă că guvernele trebuie să convingă societățile că „dividendul păcii” de după Războiul Rece nu mai poate fi tratat ca o realitate permanentă.

Cei doi șefi militari pledează pentru o „abordare la nivelul întregii societăți”. Apărarea, spun ei, nu mai poate fi responsabilitatea exclusivă a celor în uniformă. Este o misiune colectivă.

Între timp, măsurile concrete sunt deja în curs. Londra construiește șase noi fabrici de muniție, iar Berlinul își repoziționează trupele mai aproape de frontiera estică.

Ministerul britanic al Apărării a anunțat, la rândul său, trimiterea unui grup de atac condus de portavionul HMS Prince of Wales în Atlanticul de Nord și în zona Arctică, pentru a descuraja o eventuală agresiune rusă și pentru a proteja infrastructura submarină vitală. Grupul va opera împreună cu forțe americane, europene și canadiene, inclusiv cu avioane F-35 aflate la bordul portavionului.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a sintetizat miza: Marea Britanie trebuie să fie pregătită pentru război, pentru a rămâne sigură acasă și puternică în exterior.

În esență, mesajul transmis de la Berlin și Londra este unul rece, dar limpede: pacea are un preț. Iar factura urmează să fie împărțită între guverne și cetățeni.