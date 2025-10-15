Țara europeană care înregistrează o creștere record a migranților ucraineni: numărul cererilor a explodat în ultima perioadă

Numărul migranților ucraineni a crescut de aproape zece ori în ultimele săptămâni într-o țară europeană, după ridicarea restricțiilor de călătorie pentru bărbații tineri. Autoritățile avertizează că afluxul masiv ar putea continua.

În ultimele săptămâni, cererile de azil ale ucrainenilor au explodat, de la aproximativ o sută pe săptămână la aproape o mie, potrivit autorităților. Experții explică că această creștere este legată de modificarea recentă a regulilor de călătorie pentru bărbații cu vârste între 18 și 22 de ani, potrivit dialog.

Creșterea fluxului a început încă din primăvară: în luna mai au fost înregistrați aproape 8.000 de ucraineni, în august 11.200, iar în septembrie peste 18.700.

Migranții ucraineni beneficiază în Germania de permis de ședere special, care le oferă imediat dreptul de a lucra și de a primi prestații sociale. Aceasta face ca țara europeană să fie o destinație atractivă pentru cei care doresc să se stabilească temporar sau permanent.

Ministerul de Interne nu a oferit încă prognoze pe termen lung: situația s-ar putea stabiliza, dar un aflux continuu nu este exclus.