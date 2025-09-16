Țara din Europa care va interzice de tot telefoanele mobile în școli: „Se aplică tuturor tinerilor și nu este opțională”

O țară din Europa va implementa interdicția națională privind utilizarea telefoanelor mobile în școli. Concret, începând din toamna anului 2026, toate școlile și cluburile după școală trebuie să colecteze și să păstreze telefoanele elevilor până la sfârșitul zilei.

Suedia va implementa o interdicție națională privind utilizarea telefoanelor mobile în toate școlile, în încercarea de a îmbunătăți securitatea și condițiile de studiu pentru elevi.

Din toamna anului 2026, toate școlile și cluburile după școală vor avea obligația de a colecta telefoanele elevilor și de a le păstra până la sfârșitul zilei.

Noua regulă, care va afecta copiii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, face parte dintr-un pachet de măsuri propuse anunțate marți de guvern, potrivit theguardian.

Pe lângă interzicerea telefoanelor, modificările propuse vor viza programa școlară, sistemul de notare și formarea profesorilor.

„Ceea ce prezentăm astăzi este o investiție bugetară istorică în școli și cea mai mare agendă de reforme din ultimii 30 de ani”, a declarat noul ministru suedez al educației și școlilor, Simona Mohamsson.

Proiectul de buget, pe care guvernul îl va prezenta săptămâna viitoare, alocă 95 de milioane de coroane suedeze (7,52 milioane de lire sterline) pentru 2026 și 100 de milioane de coroane suedeze pentru anul următor pentru a pune în aplicare interdicția privind telefoanele mobile.

Cele mai multe dintre școlil din Suedia confiscă deja telefoanele mobile la începutul zilei de școală, dar elevii au găsit modalități de a ocoli interdicția, cum ar fi predarea unui telefon fals sau pretinderea că și-au uitat telefonul sau că acesta este defect.

„Aceasta ar trebui să se aplice tuturor elevilor din toate sălile de clasă din Suedia. Se aplică tuturor tinerilor din Suedia și nu este opțională”, a declarat anterior Mohamsson, liderul Partidului Liberal, referitor la interdicție.