Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean

În vara anului 2023, un videoclip care arăta un tanc ucrainean distrus de o dronă a devenit viral pe canalele pro-război din Rusia. Explozia părea să confirme succesul atacului. Cu toate acestea, o înregistrare ulterioară publicată de forțele ucrainene a dezvăluit realitatea: tancul era, de fapt, o machetă din lemn. Un soldat ucrainean, filmat lângă epavă, a comentat râzând: „Au lovit tancul meu din lemn!”

Astfel de decorațiuni de război sunt parte a unui arsenal tot mai sofisticat de tactici de înșelare a inamicului, folosite deopotrivă de Ucraina și de Rusia. Scopul este clar: să determine adversarul să irosească muniție scumpă, timp și resurse pe ținte false.

De la replici de tancuri și lansatoare de grenade, până la radare false și manechine care imită soldați, aceste elemente de camuflaj joacă un rol important în războiul modern, în special într-un conflict dominat de drone și recunoaștere aeriană.

Artilerie la pachet

Unul dintre cele mai folosite tipuri de falsuri pe frontul ucrainean sunt replicile tunurilor M777, artilerie de fabricație britanică, considerată vitală în apărarea țării. Acestea sunt produse din placaj de lemn, livrate în ambalaje plate și pot fi asamblate de doi oameni în doar câteva minute, fără unelte.

Grupuri de voluntari, precum Na Chasi sau Reaktyvna Poshta, sunt implicate activ în producția acestor machete. Potrivit lui Ruslan Klimenko, lider al uneia dintre organizații, aproximativ 160 de astfel de modele au fost deja trimise în zonele de conflict. Costul lor variază între 500 și 600 de dolari. În comparație, o dronă rusească Lancet folosită pentru a le distruge costă în jur de 35.000 de dolari.

Un model denumit „Tolia” ar fi supraviețuit timp de peste un an pe front, în ciuda a cel puțin 14 lovituri. „Soldații îl repară cu bandă adezivă și îl trimit înapoi pe poziție”, afirmă Pavlo Narojnîi, unul dintre voluntari.

Iluzii realiste

Succesul acestor tactici depinde de cât de bine sunt implementate. Pentru a păcăli inamicul, echipamentele false sunt plasate în decoruri care imită fidel poziții reale: urme de roți, lăzi de muniție, chiar și toalete de campanie. În unele cazuri, ofițeri ucraineni au fost ei înșiși induși în eroare de realismul scenariilor.

Dar eficiența acestor iluzii depinde de cât de convingătoare sunt. O roată lăsată strategic, lăzi de muniție abandonate, urme de șenile și chiar o toaletă rudimentară – toate contribuie la decorul realist al unei poziții militare.

Un ofițer al Brigăzii 33 Mecanizate, cunoscut sub indicativul „Karisma”, povestește cum un comandant venit în inspecție s-a enervat crezând că subordonații au desfășurat ilegal tunuri reale pe poziție. „De fapt, era totul de decor”, spune el.

De asemenea, se practică înlocuirea rapidă a armelor reale cu replici imediat după utilizare, tocmai pentru a distrage atenția și a atrage atacuri asupra obiectelor inofensive.

„Aceste machete funcționează. Ne ajută să conservăm resurse și să păcălim inamicul. Avem nevoie de mai multe”, a declarat un ofițer al Brigăzii 33 Mecanizate din Ucraina.

Rusia răspunde cu propriile tactici

Și armata rusă recurge frecvent la tactici de diversiune. Potrivit oficialilor ucraineni, în unele atacuri aeriene, până la jumătate din dronele rusești sunt imitații – unele dintre ele construite din placaj, menite doar să satureze sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.

„În prezent, proporția este de 50% drone reale Shahed și 50% imitații”, a explicat purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, colonelul Iuri Ignat. „Scopul lor este să ne facă să folosim rachete scumpe pe obiecte care valorează foarte puțin.”

„Uneori arată de parcă ar fi fost construite de niște elevi de liceu într-un atelier de lemnărie”, spune colonelul Iuri Ignat, purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene. Și totuși, pe radar, se văd ca niște drone Shahed reale.

Companii rusești precum Rusbal fabrică serii întregi de echipamente false: tancuri 2D care păcălesc sateliții, reflectori care simulează căldura motoarelor, păpuși cu uniforme militare dotate cu fire electrice pentru a emite semnături termice – totul pentru a deruta dronele și camerele termice.

O tactică veche, adaptată tehnologiei moderne

Diversiunea în război nu este o noutate. Înaintea debarcării din Normandia în 1944, aliații au construit o întreagă armată falsă în Marea Britanie, cu tancuri gonflabile și avioane de carton, pentru a deruta trupele naziste.

Astăzi, într-un conflict în care dronele și sateliții joacă un rol crucial, astfel de tactici sunt perfecționate și adaptate tehnologiei moderne. Dar principiul rămâne același: în război, realitatea poate fi o alegere – iar iluzia poate deveni o armă la fel de puternică precum o dronă sau un obuz.