Surse Reuters: Comisia Europeană vrea să extindă „zidul anti-drone” pentru protejarea întregii Europe

Comisia Europeană pregătește o extindere a inițiativei privind „zidul anti-drone” de-a lungul flancului estic al continentului, astfel încât proiectul să acopere toate regiunile Europei. Măsura vine după ce unele state s-au plâns că au fost excluse din planul inițial, au declarat doi oficiali ai Uniunii Europene și un diplomat european.

Potrivit surselor citate de Reuters, propunerea revizuită va face parte dintr-o „Inițiativă europeană de apărare împotriva dronelor”, inclusă într-o „foaie de parcurs privind pregătirea pentru apărare” pe care Comisia Europeană urmează să o prezinte joi.

Proiectul a fost inițiat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce aproximativ 20 de drone rusești au pătruns luna trecută în spațiul aerian al Poloniei, stat membru al Uniunii Europene și al NATO.

Reacții mixte din partea statelor membre

Oficialii Comisiei au explicat că scopul inițiativei este de a preveni viitoare incursiuni, prin crearea unei rețele de senzori, sisteme electronice de bruiaj și arme, care să acopere teritoriul dintre statele baltice și Marea Neagră.

Țările din estul Europei au primit cu entuziasm propunerea, considerând-o o măsură necesară în contextul tensiunilor tot mai mari la granițele estice ale Uniunii. În schimb, statele din sudul și vestul continentului au criticat proiectul inițial, susținând că acesta ignora amenințările tot mai frecvente reprezentate de drone și în regiunile lor.

Un nou nume, o viziune mai amplă

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a confirmat marți, în cadrul unei conferințe pe tema apărării desfășurate la Bruxelles, că proiectul urmează să fie extins și rebranduit.

„Propunem zidul european împotriva dronelor... adică... Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor, o reţea anti-drone pentru a proteja întreaga Europă, precum şi alte proiecte emblematice în domeniul apărării”, a declarat Kubilius.

Context și perspective

Prin această extindere, Comisia Europeană își propune să consolideze cooperarea între statele membre în domeniul apărării aeriene și al securității cibernetice, într-un moment în care amenințările din spațiul aerian, în special cele provenite dinspre Rusia, devin tot mai frecvente.

Noua „Inițiativă europeană de apărare împotriva dronelor” urmează să fie detaliată oficial joi, când va fi prezentată „foaia de parcurs” pentru întărirea apărării comune a Uniunii Europene.