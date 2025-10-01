Comisia Europeană propune patru proiecte de apărare pentru a contracara Rusia

Comisia Europeană a prezentat luni patru proiecte majore de apărare, între care un „zid de drone” menit să blocheze posibile atacuri aeriene rusești. Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a securității europene în fața incursiunilor Moscovei.

Documentul, de nouă pagini, a fost transmis statelor membre înaintea reuniunii informale a liderilor Uniunii Europene de la Copenhaga, programată miercuri. Pe agendă se află apărarea comună și sprijinul pentru Ucraina.

Liderii urmează să ofere îndrumări politice pentru președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și pentru Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, care vor elabora o foaie de parcurs privind consolidarea apărării UE, ce va fi discutată la un nou summit, în octombrie.

Proiecte de apărare propuse

Pe lângă zidul de drone, documentul menționează încă trei inițiative:

-Eastern Flank Watch, destinat monitorizării amenințărilor hibride și incursiunilor cu drone la frontiera estică;

-Air Defence Shield, un efort comun al statelor UE și al altor țări europene pentru a întări capacitățile de apărare aeriană și antirachetă;

-Defence Space Shield, menit să păstreze competitivitatea blocului european în domeniul supravegherii spațiale pentru detectarea amenințărilor.

Necesitatea unor astfel de măsuri a devenit mai presantă după ce drone au încălcat recent spațiul aerian al Poloniei, României, Danemarcei și Norvegiei, iar avioane de luptă rusești au fost escortate în afara teritoriului estonian.

Finanțare și provocări

Pentru a beneficia de finanțare europeană, proiectele trebuie aprobate în unanimitate de statele membre, inclusiv de cele mai puțin expuse la amenințarea rusă. Finanțarea ar putea veni parțial din Programul European pentru Industria de Apărare, în valoare de 1,5 miliarde de euro, aflat încă în negociere.

Zidul de drone este descris ca „o zonă multistrat, adâncă, bazată pe sisteme tehnologice avansate, capabile să detecteze, să urmărească și să neutralizeze dronele”. Totuși, Comisia nu a precizat costurile și nici un calendar clar, menționând doar că până în primăvara viitoare va conveni cu statele participante și cu Agenția Europeană de Apărare asupra mecanismului de coordonare.

Există însă îndoieli legate de fezabilitatea planului. Luni, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a pus sub semnul întrebării rapiditatea calendarului avansat de comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius.

Eastern Flank Watch ar urma să fie finanțat din surse naționale și europene, iar toate cele patru proiecte vor fi incluse într-un raport anual privind nivelul de pregătire al apărării UE.