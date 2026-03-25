Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Unei țări din Europa nu-i pasă de criza mondială a energiei. Sistemul natural care încălzește locuințele și funcționează non-stop

Căldura din locuințe nu trebuie să provină neapărat din gaz sau electricitate. În Islanda, majoritatea caselor sunt încălzite cu apă fierbinte extrasă direct din pământ, printr-un sistem geotermal considerat unul dintre cele mai eficiente din lume, notează publicația Blic

Căldura din locuințe nu trebuie să provină neapărat din gaz sau electricitate.
Căldura din locuințe nu trebuie să provină neapărat din gaz sau electricitate.FOTO: Shutterstock

În această țară, apa fierbinte, care ajunge la temperaturi de până la 90°C în rețea, este pompată direct în locuințe și asigură încălzirea constantă a acestora. Sistemul funcționează non-stop și este utilizat de peste 90% din populație, Islanda având cea mai extinsă rețea de încălzire geotermală din lume.

Totul pornește din zonele vulcanice, unde apa subterană este încălzită natural de magma aflată în interiorul Pământului. Inginerii forează puțuri adânci, uneori de peste 2.000 de metri, pentru a aduce la suprafață apa fierbinte și aburul. Căldura este apoi transferată în rețeaua publică și distribuită prin conducte izolate către locuințe.

Odată ajunsă în case, apa încălzește caloriferele, pardoseala și furnizează apă caldă menajeră, fără a fi nevoie de centrale sau alte surse convenționale.

Energia, folosită fără pierderi

Sistemul este conceput astfel încât să valorifice energia la maximum. În unele zone, aburul geotermal este utilizat mai întâi pentru producerea de electricitate, iar energia rămasă este folosită ulterior pentru încălzire.

După ce este folosită în locuințe, apa nu este irosită. Aceasta este reutilizată pentru încălzirea piscinelor, a serelor sau chiar pentru topirea gheții de pe trotuare.

De ce există acest sistem în Islanda

Eficiența sistemului este posibilă datorită poziției geografice a țării. Islanda se află într-o zonă vulcanică activă, unde apa subterană este încălzită constant de magma din adâncuri. Temperaturile variază în funcție de adâncime:

  • în locuințe: aproximativ 70–90°C
  • în izvoare naturale: peste 80–100°C
  • în adâncime: poate depăși 200°C

Această resursă naturală permite utilizarea unei energii regenerabile, aproape inepuizabile în condițiile locale.

Avantajele sistemului

Modelul islandez este considerat unul de referință la nivel global, datorită mai multor beneficii:

  • nu depinde de combustibili fosili
  • costurile sunt stabile
  • emisiile poluante sunt foarte reduse
  • funcționează constant, indiferent de vreme

Deși țara este situată aproape de Cercul Arctic, temperaturile sunt moderate, între -5°C și -15°C, iar sistemul geotermal asigură confortul termic în mod continuu.

Cum se încălzesc locuințele în alte țări

În multe alte state, inclusiv din Europa de Est, încălzirea depinde în continuare de gaz sau electricitate, deoarece resursele geotermale sunt limitate sau dificil de exploatat.

Totuși, există și alternative. În Norvegia, de exemplu, sunt folosite materiale speciale tratate termic pentru o izolație mai bună, iar în Rusia locuințele sunt construite cu pereți groși și sisteme care reduc pierderile de căldură la minimum.

Islanda rămâne însă unul dintre puținele exemple din lume unde un sistem natural a înlocuit aproape complet metodele tradiționale de încălzire, demonstrând că locuințele pot fi încălzite eficient fără combustibili clasici, atunci când există resursele potrivite și infrastructura necesară.

Top articole

Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
stirileprotv.ro
image
Produsul de post consumat zilnic de români, iefinit cu 37% începând de astăzi, în toate magazinele Kaufland
gandul.ro
image
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
mediafax.ro
image
Preţul biletelor la Turcia – România a explodat pe pieţele secundare! Turcii cer și 2000 de euro cu o zi înainte de meci. Exclusiv
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până la al Treilea Război Mondial
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
observatornews.ro
image
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
cancan.ro
image
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Când intră elevii în vacanța de vară 2026. Unii termină școala mai devreme
playtech.ro
image
Universitatea Craiova a dat lovitura: încasări uriașe pentru clubul patronat de Mihai Rotaru! Radiografia financiară
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
digisport.ro
image
VIDEO Primul oraș din România care deja se pregătește pentru anul 2050: proiectul care va stârni invidie în regiune
stiripesurse.ro
image
Caz șocant de femicid în România. Un bărbat din Mureș i-a luat viața soției sale, apoi a anunțat preotul
kanald.ro
image
Imaginile care fac înconjurul internetului. Cum au fost filmați Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de anunțul divorțului. Cu ochii în lacrimi, vizibil afectați: nimic nu prevestea separarea
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Al cui este, de fapt, penthouse-ul de 4 milioane de euro în care au stat Andreea Popescu și Rareș. Casa nu este a lor și ambii ar fi plecat de aici după divorț!
romaniatv.net
image
Zeci de mii de români rămân fără loc de muncă. Anunțul premierului
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
click.ro
image
Subiectul delicat care ar fi pus capăt relației dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „Suntem mereu pe drumuri, e greu, știi...”
click.ro
image
Horoscop miercuri, 25 martie. Săgetătorii trebuie să discute neapărat cu partenerii despre cheltuieli
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Jeremy Meeks foto Instagram jpg
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”

OK! Magazine

image
Fiul lui Audrey Hepburn spune cât de îngrijorat e privind noul film despre mama lui: „Nu sunt sigur cum poți...”

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!