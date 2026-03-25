Unei țări din Europa nu-i pasă de criza mondială a energiei. Sistemul natural care încălzește locuințele și funcționează non-stop

Căldura din locuințe nu trebuie să provină neapărat din gaz sau electricitate. În Islanda, majoritatea caselor sunt încălzite cu apă fierbinte extrasă direct din pământ, printr-un sistem geotermal considerat unul dintre cele mai eficiente din lume, notează publicația Blic.

În această țară, apa fierbinte, care ajunge la temperaturi de până la 90°C în rețea, este pompată direct în locuințe și asigură încălzirea constantă a acestora. Sistemul funcționează non-stop și este utilizat de peste 90% din populație, Islanda având cea mai extinsă rețea de încălzire geotermală din lume.

Totul pornește din zonele vulcanice, unde apa subterană este încălzită natural de magma aflată în interiorul Pământului. Inginerii forează puțuri adânci, uneori de peste 2.000 de metri, pentru a aduce la suprafață apa fierbinte și aburul. Căldura este apoi transferată în rețeaua publică și distribuită prin conducte izolate către locuințe.

Odată ajunsă în case, apa încălzește caloriferele, pardoseala și furnizează apă caldă menajeră, fără a fi nevoie de centrale sau alte surse convenționale.

Energia, folosită fără pierderi

Sistemul este conceput astfel încât să valorifice energia la maximum. În unele zone, aburul geotermal este utilizat mai întâi pentru producerea de electricitate, iar energia rămasă este folosită ulterior pentru încălzire.

După ce este folosită în locuințe, apa nu este irosită. Aceasta este reutilizată pentru încălzirea piscinelor, a serelor sau chiar pentru topirea gheții de pe trotuare.

De ce există acest sistem în Islanda

Eficiența sistemului este posibilă datorită poziției geografice a țării. Islanda se află într-o zonă vulcanică activă, unde apa subterană este încălzită constant de magma din adâncuri. Temperaturile variază în funcție de adâncime:

în locuințe: aproximativ 70–90°C

în izvoare naturale: peste 80–100°C

în adâncime: poate depăși 200°C

Această resursă naturală permite utilizarea unei energii regenerabile, aproape inepuizabile în condițiile locale.

Avantajele sistemului

Modelul islandez este considerat unul de referință la nivel global, datorită mai multor beneficii:

nu depinde de combustibili fosili

costurile sunt stabile

emisiile poluante sunt foarte reduse

funcționează constant, indiferent de vreme

Deși țara este situată aproape de Cercul Arctic, temperaturile sunt moderate, între -5°C și -15°C, iar sistemul geotermal asigură confortul termic în mod continuu.

Cum se încălzesc locuințele în alte țări

În multe alte state, inclusiv din Europa de Est, încălzirea depinde în continuare de gaz sau electricitate, deoarece resursele geotermale sunt limitate sau dificil de exploatat.

Totuși, există și alternative. În Norvegia, de exemplu, sunt folosite materiale speciale tratate termic pentru o izolație mai bună, iar în Rusia locuințele sunt construite cu pereți groși și sisteme care reduc pierderile de căldură la minimum.

Islanda rămâne însă unul dintre puținele exemple din lume unde un sistem natural a înlocuit aproape complet metodele tradiționale de încălzire, demonstrând că locuințele pot fi încălzite eficient fără combustibili clasici, atunci când există resursele potrivite și infrastructura necesară.