Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Rușii încearcă să se infiltreze în pozițiile ucrainene în grupuri mici, dar 60-70% dintre ei mor înainte de a ajunge pe linia de luptă

Război în Ucraina
Armata rusă întâmpină dificultăți tot mai mari pe frontul din Ucraina, iar ofensiva Moscovei pare să își piardă din intensitate. Potrivit unui ofițer ucrainean, atacurile clasice de tip asalt au devenit o raritate, în condițiile în care pierderile suferite de trupele ruse sunt uriașe încă înainte de începerea efectivă a luptelor.

Soldați ruși pe motociclete/FOTO:X

Declarațiile au fost făcute de un locotenent-major din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei, cunoscut sub indicativul „Alex”, într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram.

„În prezent, acțiunile de asalt ale inamicului sunt extrem de rare”, a afirmat militarul ucrainean, subliniind că situația de pe front s-a schimbat radical comparativ cu lunile anterioare.

Potrivit acestuia, în urmă cu doar șase luni, armata rusă încă mai putea organiza atacuri regulate, chiar dacă utilizarea blindatelor devenise deja limitată din cauza pierderilor și a vulnerabilității în fața dronelor și artileriei ucrainene.

În prezent însă, rușii ar fi trecut la o tactică bazată pe infiltrarea în grupuri mici, care încearcă să pătrundă cât mai discret și cât mai adânc în pozițiile ucrainene. Strategia urmărește evitarea confruntărilor directe și exploatarea breșelor existente pe linia frontului, unde tranșeele și pozițiile defensive nu mai formează de mult o linie continuă.

„Rușii au ales varianta unei infiltrări cât mai ascunse și cât mai profunde prin pozițiile noastre avansate”, a explicat ofițerul ucrainean.

Totuși, tactica pare să producă rezultate limitate. Potrivit lui „Alex”, între 60% și 70% dintre militarii ruși implicați în astfel de operațiuni sunt eliminați înainte de a ajunge efectiv la linia de contact.

Ofițerul susține că armata rusă se confruntă cu o criză tot mai vizibilă de efective și nu mai reușește să concentreze suficienți oameni nici măcar pentru ofensive locale de mică amploare.

În aceste condiții, ritmul avansului rusesc rămâne redus, iar eficiența tacticilor folosite de Moscova scade treptat, afirmă militarul ucrainean.

Între timp, forțele ucrainene au anunțat că au reușit să oprească ofensiva rusă la granița dintre regiunile Dnipropetrovsk și Donețk, una dintre cele mai tensionate zone ale frontului din estul Ucrainei.

Cum a schimbat Ucraina dinamica războiului cu Rusia

Ucraina a raportat noi câștiguri teritoriale pe frontul sudic, pentru prima dată după vara anului 2024. Potrivit surselor militare ucrainene, aceste progrese au fost posibile prin exploatarea problemelor de comunicare și coordonare din cadrul armatei ruse.

Conflictul din Ucraina a intrat în al cincilea an și continuă să fie, în mare măsură, un război de uzură. Cu toate acestea, Ucraina și-a extins semnificativ capacitățile tehnologice, în special în domeniul dronelor și al loviturilor cu rază medie și lungă de acțiune.

Kievul utilizează tot mai frecvent drone pentru a ataca ținte aflate la până la 150 de kilometri de linia frontului. Aceste atacuri vizează în principal infrastructura logistică rusă, sistemele de apărare antiaeriană și concentrările de trupe.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat că, în aprilie, au fost efectuate aproximativ 160 de lovituri de acest tip. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile au vizat zeci de depozite de muniții și echipamente militare, centre de comandă și facilități folosite pentru operarea dronelor.

Dezvoltarea rapidă a industriei ucrainene de apărare, axată pe producția internă de drone, reflectă și încercarea Kievului de a reduce dependența de sprijinul occidental într-un context geopolitic considerat tot mai incert.

Atacuri în adâncul teritoriului rus

În ultimele luni, Ucraina și-a extins operațiunile mult dincolo de zonele de frontieră. Atacurile au vizat infrastructură energetică, noduri feroviare, facilități petroliere și sisteme de telecomunicații aflate în interiorul Rusiei.

În martie 2026, numărul loviturilor raportate de partea ucraineană a atins un nivel record, fiind concentrate în regiunile Lugansk și Zaporojie, dar și în zona orașului rus Belgorod.

Obiectivul principal al acestor operațiuni este slăbirea logisticii ruse și reducerea capacității Moscovei de a susține bombardamente continue asupra Ucrainei. Țintele includ depozite de combustibil și muniții, infrastructură feroviară și sisteme de apărare antiaeriană.

Oficialii ucraineni susțin că, doar în luna aprilie, au fost distruse 25 de sisteme antiaeriene și 13 radare sau echipamente de război electronic rusești.

Printre țintele recente s-au numărat portul și rafinăria din Tuapse, în regiunea Krasnodar de la Marea Neagră. De asemenea, rachete ucrainene de producție internă au lovit infrastructură în portul Ceboksari, situat pe fluviul Volga.

Atacurile s-au extins și în regiunile Briansk, Kursk, Rostov și Voronej, vizând în special infrastructura energetică și rețelele de transport și comunicații.

Probleme de coordonare în armata rusă

Analiștii consideră că aceste lovituri au contribuit la apariția unor dificultăți serioase în coordonarea forțelor ruse. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia a pierdut teritoriu în aprilie 2026 pentru prima dată după mijlocul anului 2024, în special în zona Kostiantinivka–Drujkivka din regiunea Donețk.

Experții spun că unele unități ruse întâmpină probleme de comunicare pe front, ceea ce creează vulnerabilități exploatate de armata ucraineană. Printre factorii menționați se numără limitarea accesului trupelor ruse la anumite sisteme de comunicații și restricțiile impuse asupra internetului în Rusia.

Rusia continuă bombardamentele

În același timp, Rusia continuă ofensiva în anumite sectoare ale frontului, inclusiv în regiunea Zaporojie. Armata rusă își concentrează eforturile asupra pozițiilor defensive ucrainene puternic fortificate din Donețk.

Moscova continuă, de asemenea, bombardamentele masive cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice și industriale ucrainene.

Cu toate acestea, analiștii observă că evoluția rapidă a tehnologiilor dezvoltate de Ucraina — în special drone aeriene, vehicule fără pilot și sisteme de rachete — începe să afecteze capacitatea Rusiei de coordonare logistică și operațională.

Deși natura conflictului rămâne aceea a unui război de uzură pe termen lung, noile capacități tehnologice ale Ucrainei par să schimbe, cel puțin local, echilibrul de pe câmpul de luptă.

