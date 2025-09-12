Starețul unei vechi mănăstiri din Grecia, acuzat că ar fi liderul unei rețele de trafic de relicve. Explicaţia lui: „Aparţineau bunicii mele”

Biserica Ortodoxă din Grecia a fost prinsă în mijlocul unui scandal uriaș după ce starețul mănăstirii Mega Spilaio din Peloponez a fost arestat, alături de cinci complici, fiind acuzat că a condus o rețea criminală specializată în traficul de relicve bizantine.

Mănăstirea Mega Spilaio, al cărei nume înseamnă „Marea Peșteră”, este un monument de referință al Greciei. Fondată în anul 362 și construită într-o stâncă de lângă Kalavryta, mănăstirea adăpostește relicve de mare importanță și a jucat un rol istoric în Războiul de Independență din 1821.

Potrivit autorităților din Grecia, suspecții au fost arestați la începutul acestei săptămâni, luni, 8 septembrie, după o anchetă declanșată la sfârșitul lunii iulie pe baza unei informații anonime.

În cadrul operațiunii, ofițeri sub acoperire, care s-au dat drept negustori de antichități, au intrat în contact cu o parte dintre membrii reţelei de traficanţi şi s-au întâlnit cu aceştia în diverse taverne, în sate izolate și chiar în interiorul mănăstirii, relatează euronews.

Investigația a scos la iveală că gruparea intenționa să vândă 17 icoane bizantine și două evanghelii rare, datate din 1737 și 1761, unei femei, agent sub acoperire, pentru suma de 200.000 de euro.

Stareţul Mega Spilaio, în vârstă de 69 de ani, a apărut joi, 11 septembrie, la o audiere preliminară maraton, unde a încercat să se apere declarând că obiectele sacre aparțineau, de fapt, familiei sale.

„Aparțineau bunicii mele”, a susținut acesta în fața judecătorilor, respingând toate acuzaţiile care i se adu.

Anchetatorii susţin, însă, că au probe solide care dovedesc faptul că starețul de la Mănăstirea Mega Spilaio menținea contacte cu case de licitații din Germania și Cipru, pentru a facilita exportul ilegal al artefactelor, şi că că cel puțin o icoană și ambele evanghelii pe care urma să le vândă agentei sub acoperire au fost furate din lăcașuri de cult din regiunea Sparta.

Stareţul și asistentul său au fost reținuți în zona Kalavryta din Peloponez și vor rămâne în arest preventiv până la finalizarea anchetei, ca şi ceilalţi patru membri ai grupării criminale, deşi cu toţii au negat acuzațiile.

Ei sunt acuzați de formarea, conducerea și aderarea la o organizație criminală, precum și de delapidare.

Reacția Bisericii nu a întârziat: Mitropolia Kalavryta a Bisericii Ortodoxe Grecești i-a destituit imediat pe cei doi clerici implicați și l-a numit pe mitropolitul Ieronymos drept stareț interimar.

În paralel, Ministerul Culturii a început evaluarea obiectelor recuperate pentru a le determina valoarea istorică și financiară.