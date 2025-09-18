search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Analiză Spirala violenței politice nu mai este un fenomen exclusiv american. Europa riscă să-i calce pe urme

0
0
Publicat:

Asasinarea unui influent lider conservator în Statele Unite a reaprins o spirală toxică de polarizare, dezinformare și retorică revizionistă, într-un climat politic deja inflamat. Dar această dinamică nu mai este doar o problemă americană. Europa dă tot mai des semne că riscă să urmeze aceeași traiectorie, potrivit politico.eu.

Proteste la Londra/FOTO:X
Proteste la Londra/FOTO:X

Declarația „Când oamenii încetează să mai vorbească, începe violența”, rostită de influentul lider conservator american Charlie Kirk, a fost intens citată în ultimele zile — nu doar pentru încărcătura ei retorică, ci pentru ironia amară a contextului: Kirk a fost asasinat săptămâna trecută într-un campus universitar din Utah. Avea 31 de ani.

Însă, la doar câteva zile după crimă, spațiul public american s-a umplut nu de reflecții, ci de noi invective. De o parte și de alta, taberele politice au preferat să ridice tonul, să caute vinovați și să alimenteze retorica răzbunării. În acest peisaj, apelurile la calm și unitate — inclusiv cele venite din partea fostului președinte Barack Obama sau a guvernatorului republican din Utah, Spencer Cox — aproape că nu se mai aud.

Ceea ce se conturează este ceea ce analiștii americani numesc deja doom loop politic: o spirală în care polarizarea extremă, demonizarea adversarilor și legitimizarea violenței se hrănesc reciproc, accelerând colapsul normelor democratice.

Când statul devine actor în radicalizare

După asasinarea lui Kirk, reacțiile venite din rândul oficialilor administrației Trump au fost rapide și inflamatorii. Vicepreședintele JD Vance a acuzat o rețea internațională de ONG-uri, finanțată de George Soros și Fundația Ford, că ar „facilita și încuraja” violența — afirmații fără dovezi, dar cu potențial de a legitima represiuni viitoare.

La rândul său, Stephen Miller, consilier apropiat al președintelui Trump și actualmente înalt oficial la Casa Albă, a vorbit despre o „mişcare teroristă internă vastă” și a promis implicarea Departamentului Justiției pentru a destructura rețelele radicale de stânga. Aceasta, în ciuda faptului că FBI a concluzionat că asasinatul a fost comis de un atacator solitar, fără legături clare cu vreo organizație.

Paradoxal, în loc să modereze spirala violenței, liderii politici americani par mai degrabă să o folosească pentru a-și întări tabăra și a delegitima complet adversarii. Așa se explică și faptul că jurnaliști critici față de discursul public al lui Kirk au fost rapid ținta unei campanii de discreditare online, în timp ce Trump însuși a acuzat „stânga radicală” de crimă, înainte ca ancheta să stabilească vreun suspect.

Cinismul reciproc al extremelor

Acuzațiile reciproce nu sunt, însă, monopolul dreptei. O parte a stângii americane a fost acuzată de o lipsă de empatie scandaloasă în reacțiile publice — tonul rece, chiar batjocoritor față de moartea unui tânăr tată de familie fiind perceput de apropiații lui Kirk drept dovada supremă a disprețului uman pe care adversarii politici îl afișează față de cei care gândesc altfel.

Citește și: Nouă polițiști au fost răniți de radicalii de dreapta în timpul protestelor de la Londra

Această lipsă de compasiune alimentează narativul dur al dreptei radicale, care se grăbește să portretizeze întreaga stângă liberală drept „partidul crimei” — un termen preluat inclusiv de Elon Musk, figura tot mai proeminentă a curentului ideologic de dreapta din Silicon Valley.

În acest climat, avertizează istoricii americani, se reaprinde ceea ce Richard Hofstadter numea stilul paranoic în politica americană: o combinație periculoasă de conspiraționism, vânătoare de vrăjitoare, xenofobie și manipulare.

De la Red Scare la Red Europe?

Dacă SUA par din ce în ce mai blocate într-o buclă de auto-radicalizare, Europa nu este departe. Contextul politic de pe continent devine tot mai mult un ecou al tensiunilor de peste Atlantic.

Dinamica este vizibilă. Doi parlamentari britanici, Jo Cox (2016) și David Amess (2021), au fost asasinați. Premierul slovac Robert Fico a supraviețuit unei tentative de asasinat în luna mai. Germania a raportat un număr record de 84.172 de infracțiuni motivate politic în 2024 — o creștere de 40% față de anul precedent, alimentată în principal de extremismul de dreapta.

„Asasinările politice vin în valuri”, avertizează profesorul Arie Perliger, expert în violență politică de la Universitatea din Massachusetts. „Ele creează un precedent, o logică a răzbunării care legitimează și alte acte violente.”

În același timp, formațiunile de extremă dreapta din Europa par tot mai conectate ideologic și strategic cu omologii lor americani. Extremistul britanic Tommy Robinson l-a invitat recent pe Elon Musk să vorbească la un miting în Regatul Unit. Iar tineretul partidului Frații Italiei, condus de Giorgia Meloni, a anunțat că va dedica următoarea conferință memoriei lui Charlie Kirk.

Grava eroare de a ignora cauzele reale

Pe un fond de anxietăți economice, pierdere de statut social și percepția unei dislocări culturale profunde, mulți europeni aleg deja calea radicalizării. Iar centrul politic, liberal sau social-democrat, comite aceeași greșeală ca în America: ignoră cauzele reale ale nemulțumirii, disprețuindu-le ca „populism”, fără a răspunde la nevoile care le alimentează.

Rezultatul este deja vizibil în sondaje și la urne: partide radicale, odinioară marginale, ajung să conducă guverne sau să dețină o influență disproporționată în parlamentele naționale.

Ce începe în America, rar se termină acolo

Asasinatul lui Charlie Kirk pare să devină nu doar o tragedie personală, ci un pretext politic. Într-un context democratic deja fragilizat, SUA riscă o nouă fază a represiunii ideologice, sub masca „apărării democrației”.

Dar dacă liderii europeni cred că aceste practici și aceste tensiuni nu vor traversa Atlanticul, s-ar putea să fie prea optimiști. Într-o lume în care radicalizarea se propagă la viteza rețelelor sociale, iar granițele ideologice sunt tot mai poroase, Europa nu este un sanctuar. Este, mai degrabă, următoarea linie de front.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
BANC | „Ăștia sunt toți banii pe care îi am”
gandul.ro
image
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment. Noutate pentru asociaţiile de proprietari
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu! Ilinca este o sportivă renumită
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Finanțare pentru români! Se pot obține 2 milioane de euro
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Kate și William, gesturi adorabile de tandrețe, la dineul în cinstea lui Trump. Fac dovada că așa au trecut peste multe greutăți

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime