Spionii Ucrainei calcă pe urmele Mossad. Kievul nu se teme să lanseze atacuri îndrăznețe

Serviciile secrete ucrainene își dezvoltă o reputație înfricoșătoare pentru atacuri mult în spatele liniilor rusești.

Indiferent dacă agenții serviciilor de informații ucrainene l-au asasinat pe fostul comandant rus de submarin Stanislav Rjiţki în timp ce acesta făcea jogging în dimineața zilei de 12 iulie, povestea va fi cu siguranță pusă pe seama spionilor Kievului.

Rjițki, în vârstă de 42 de ani, a fost împușcat de patru ori în timp ce alerga lângă Arena Olympus din Krasnodar, care se află la aproximativ 128 de kilometri de baza navală din Marea Neagră de la Novorossisk. S-a spus că el a comandat submarinul Krasnodar din clasa Kilo care transportă rachete de croazieră Kalibr folosite împotriva numeroaselor ținte din Ucraina.

Se pare că acest submersibil a tras cu rachete Kalibr pe 14 iulie 2022 asupra localității Vinnița, fapt ce a dus la moartea a 27 de ucraineni, inclusiv copii. Această atrocitate a dus la adăugarea lui Rjițki pe o listă neoficială ucraineană a celor considerați responsabili pentru crime de război, scrie Olga Lautman, pentru CEPA.

Agenția TASS a anunțat luni că Stanislav Rjiţki a fost ucis prin împuşcare de către o „persoană necunoscută” și că „mobilul crimei face obiectul unei anchete”. TASS, cea mai cunoscută agenție de presă a statului rus, a mai transmis în urmă cu o zi că „suspecţi sunt identificaţi”.

Marți, serviciul de informații al armatei ucrainene (GUR) a dezvăluit cum a avut loc crima, fără însă să revendice asasinatul.

Potrivit unei postări făcute de GUR pe canalul său de Telegram, comandantul rus făcea jogging în Parcul „30 de Ani de la Victorie“ din Krasnodar. Către ora (locală) 6.00 a fost împuşcat de şapte ori cu un pistol Makarov.

„Din cauza rănilor de glonț, Rjiţki a murit la spital”, a mai transmis serviciul de informații condus de generalul Kirilo Budanov, adăugând că „din cauza unei ploi puternice, parcul era pustiu, aşadar nu există martori care să ofere detalii sau să-l identifice pe atacator”.

Multe lucruri rămân neclare. Agențiile de securitate ruse au dat vina pe Ucraina și au arestat pe 12 iulie un cetățean ucrainean pe nume Serghei Denisenko, în vârstă de 64 de ani, un fost șef al asociației de karate din Ucraina, care locuiește în Rusia. Ca și în cazul altor presupuse acte ale serviciilor de informații ucrainene, răspunsul a fost rapid și povestea de fundal furnizată imediat a fost destul de detaliată.

Dar, ca întotdeauna în cazul anchetelor penale rusești, autoritățile s-au contrazis rapid. Poliția a difuzat o imagine de la o camera video ​​CCTV a unui suspect. „Suspectul a fost descris ca un bărbat în vârstă de 30 sau 40 de ani, de înălțime medie, purtând un tricou negru și o șapcă albastră. Fața bărbatului nu se vede”. Și în mai puțin de 24 de ore, suspectul din Krasnodar a fost reținut, dar, surpriză, avea de fapt 64 de ani, potrivit serviciului de presă al Comitetului de Investigații al Rusiei.

Direcția principală de informații militare a Ucrainei, sub conducerea generalului Kirilo Budanov, recunoaște că a desfășurat o serie de activități în interiorul Rusiei, inclusiv asasinate. De asemenea, a fost considerat responsabil pentru o serie de atacuri cu drone, inclusiv unul asupra Kremlinului în mai, și acte de sabotaj, inclusiv asupra liniilor feroviare.

Pare clar că serviciul de informații al Ucrainei are rețele în interiorul Rusiei și în interiorul teritoriilor ocupate și nu se teme să lanseze atacuri îndrăznețe. Dar decizia de a ucide un comandant de submarin este nouă și ar sugera că ucrainenii vizează fără milă liderii inamici pe teritoriul inamic, ceva mai frecvent asociat cu serviciul de informații israelian, Mossad, scrie Lautman.

Informații de calitate în timp util

Rjițki este cel mai recent dintr-un șir de decese, arestări și dispariții de personalități militare ruse de la invazia pe scară largă a Rusiei. La scurt timp după crimă, The Insider a informat că general-locotenentul rus Oleg Țokov a murit în Berdiansk, localitate aflată sub ocupație rusă, aparent victima unei rachete Storm Shadow de fabricație britanică, lansată de forțele aeriene ucrainene. El ar fi cel mai înalt general care a murit în război. De asemenea, acest atac sugerează că forțele armate ucrainene dispun de informații de înaltă calitate și sensibile în timp util.

Pe măsură ce Rusia continuă să se confrunte cu eșecuri militare în Ucraina, vor exista mai multe astfel de morți, arestări și dispariții.

Kirilo Budanov, temutul șef al GUR ce trăiește cu o schijă sub inimă

Înainte de a deveni șeful Serviciului de Informații militare al Ucrainei (GUR), Kirilo Budanov a fost ofițer de informații militare. A îndeplinit de mai multe ori misiuni speciale în Donbas și a fost rănit de trei ori. Budanov și-a descris prima accidentare ca fiind ușoară — „m-a lovit o bucată de schijă”. A doua a fost rezultatul unei explozii de mine antipersonal în care una dintre schije l-a lovit pe viitorul șef al spionajului sub inimă. „Nu poate fi scoasă din corp, este periculos”, a declarat Budanov pentru „The New Voice of Ukraine“.

„Mi-a străpuns spatele și gâtul. Am traversat singur linia frontului, pe adrenalină, aproximativ 5 km, apoi am căzut epuizat. Rana este gravă, dar în principiu pot trăi.”

La a treia accidentare, a fost împușcat în brațul drept. Glonțul i-a distrus articulația cotului. Șeful GUR a refuzat să detalieze circumstanțele în care a fost rănit.

Kirilo Budanov a mai declarat că, din august 2016, când un locotenent colonel al FSB-ului rus a fost ucis în Crimeea, pentru care rușii i-ar fi acuzat pe sabotorii ucraineni, el a fost ținta a cel puțin 10 atentate.

În prezent, șeful serviciilor de informații duce un stil de viață precaut - se află în mare parte la birou și apare rar în public, notează WP. Mass-media subliniază, de asemenea, că muzică clasică se aude 24 de ore pe zi în biroul său - poate că aceasta este o apărare împotriva oricăror încercări ale inamicilor de a asculta ceea ce se spune în interior.