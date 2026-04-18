Spania și Brazilia semnează acorduri strategice, pe fondul tensiunilor cu Donald Trump. Madridul urmărește diversificarea parteneriatelor economice și politice ale UE

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, și președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, au semnat o serie de acorduri de cooperare strategică, în cadrul unor discuții desfășurate la Barcelona.

Întâlnirea a avut loc pe parcursul unui summit de două zile, la care participă aproximativ zece șefi de stat și de guvern. În total, au fost convenite 15 acorduri care vizează domenii precum exploatarea resurselor minerale critice, telecomunicațiile și dezvoltarea inteligenței artificiale, relatează Bloomberg.

Potrivit relatărilor din presă, inițiativa lui Sánchez este parte a unui efort mai amplu de consolidare a relațiilor cu parteneri internaționali, într-un context de tensiuni cu administrația președintelui american Donald Trump.

„Relațiile dintre Spania și Brazilia depășesc cu mult cadrul bilateral. Pace și valorile care o susțin sunt supuse presiunilor. În timp ce alții deschid răni, noi dorim să le închidem și să le vindecăm”, a declarat Sánchez.

Participanții la summit și-au exprimat, de asemenea, opoziția față de războiul din Iran și față de ceea ce au descris drept o politică externă intervenționistă a Statelor Unite în afara cadrului instituțiilor internaționale.

La rândul său, Lula da Silva a afirmat că organizațiile multilaterale sunt slăbite. „Înțeleg foarte bine când spuneți Nu războiului. Astăzi, Organizația Națiunilor Unite este foarte slăbită. Țările care au creat-o nu o respectă”, a spus liderul brazilian.

Tensiuni cu Washingtonul

Sánchez este considerat unul dintre cei mai vocali critici ai lui Donald Trump în cadrul Uniunii Europene. Anterior, el s-a opus unei operațiuni militare comune a SUA și Israelului împotriva Iranului, pe care a descris-o drept „ilegală”, și a refuzat utilizarea spațiului aerian spaniol și a bazelor militare americane de pe teritoriul Spaniei.

Ca reacție, Donald Trump a amenințat cu suspendarea relațiilor comerciale cu Madridul.

Potrivit Bloomberg, strategia guvernului spaniol urmărește diversificarea parteneriatelor economice și politice ale Uniunii Europene, într-un context în care Statele Unite sunt percepute de unii lideri drept un aliat mai puțin predictibil.

În acest sens, Sánchez și Lula au salutat și acordul comercial dintre UE și blocul sud-american Mercosur, încheiat după două decenii de negocieri.

Sprijin public pentru o Europă mai autonomă

Un sondaj recent citat de Politico indică faptul că Spania se află în fruntea susținerii pentru o Europă mai independentă.

Potrivit cercetării, 51% dintre respondenții spanioli consideră că Washingtonul reprezintă o „amenințare” pentru Europa — cel mai ridicat procent dintre cele șase state analizate.

De asemenea, 56% dintre participanți s-au declarat ferm împotriva operațiunii militare a SUA și Israelului în Iran, iar 43% cred că Madridul ar trebui să se opună public conflictului.

Sondajul mai arată că 94% dintre respondenții din Spania susțin ideea unei Europe mai autonome, chiar și cu costuri economice semnificative. În ansamblu, 87% dintre respondenții din cele șase țări europene incluse în studiu sprijină această direcție.

În plus, majoritatea spaniolilor s-au declarat favorabili unei cooperări militare mai strânse la nivel european, inclusiv posibilitatea desfășurării de trupe pentru apărarea unui stat membru atacat.