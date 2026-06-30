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Spania plătește consumatorii pentru utilizarea energiei electrice. Cum s-a ajuns aici

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Expansiunea rapidă a energiei solare transformă Spania într-un studiu de caz pentru provocările tranziției energetice. După investiții de peste 80 de miliarde de dolari în ultimii 15 ani, țara produce, în anumite intervale, mai multă electricitate decât poate absorbi sistemul energetic. Consecința este un fenomen neobișnuit: în orele cu producție maximă, prețurile la energie devin negative, iar producătorii ajung să plătească pentru ca energia să fie consumată.

Energia oferită de fotovolta depășește semnificativ cererea în Spania/FOTO: Shutterstock
Energia oferită de fotovolta depășește semnificativ cererea în Spania/FOTO: Shutterstock

Potrivit Bloomberg, doar în primele șase luni ale acestui an, Spania a depășit deja recordul anual privind numărul de ore în care producătorii au fost nevoiți să remunereze consumatorii pentru utilizarea electricității generate.

O piață suprasaturată de energie solară

Anul trecut, în rețeaua electrică spaniolă au fost conectate atât de multe centrale fotovoltaice încât, în perioadele însorite, oferta de energie depășește semnificativ cererea. În aceste condiții, producătorii reduc prețurile până sub zero pentru a evita limitarea producției și pentru a-și valorifica surplusul de energie.

Deși astfel de episoade sunt întâlnite și în alte state europene, fenomenul este cel mai pronunțat în Spania. În 2024, energia solară a depășit pentru prima dată energia eoliană și a devenit principala sursă de producție a electricității din țară.

„Economia sectorului s-a deteriorat atât de mult încât investitorii încearcă să-și vândă activele la reduceri semnificative”, afirmă Daniel Pérez, directorul companiei energetice catalane L'Energètica.

Surse apropiate situației susțin că cel puțin patru companii și proiecte din sectorul fotovoltaic spaniol sunt deja scoase la vânzare, inclusiv Arena Green Power și Matrix Renewables.

În același timp, compania RIC Sun España a renunțat temporar la planurile de vânzare și a ales să investească în sisteme de stocare cu baterii, capabile să preia surplusul de energie produs în orele de vârf.

Totuși, diferența dintre prețurile cerute de vânzători și cele oferite de cumpărători s-a mărit considerabil, ceea ce a redus numărul tranzacțiilor din piață. Inclusiv Iberdrola, cel mai mare producător european de energie regenerabilă, a suspendat vânzarea unei părți din active, apreciind că ofertele primite au fost prea mici.

Investitorii mizează pe scăderea sectorului

Pe fondul deteriorării perspectivelor financiare, mai multe fonduri de investiții au început să deschidă poziții speculative împotriva companiilor din domeniul energiei solare.

Printre acestea se numără BlackRock Advisors și alte fonduri importante, care au pariat pe deprecierea acțiunilor Solaria Energía y Medio Ambiente.

Deși producția de electricitate a companiei a crescut cu aproape 50% în primul trimestru al anului, prețul mediu de vânzare al energiei s-a redus cu aproximativ 20%.

Pentru a-și diversifica activitatea, Solaria a atras 300 de milioane de euro destinați achiziției de sisteme de stocare și analizează dezvoltarea unor centre de date care să consume energia produsă de propriile centrale.

Blackout-ul din 2025 a accentuat problemele

Situația s-a complicat și mai mult după pana majoră de curent din aprilie 2025, care a afectat cea mai mare parte a Spaniei și Portugaliei.

Ulterior, operatorul național al rețelei, Red Eléctrica, a început să limiteze mai frecvent injectarea energiei produse de centralele solare în sistem, pentru a menține stabilitatea rețelei.

Energia regenerabilă a înlocuit o parte din producția de energie pe baza de combustibili fosili în UE

Spre deosebire de centralele convenționale, instalațiile fotovoltaice depind în mare măsură de condițiile meteorologice, ceea ce determină variații rapide ale producției și impune un echilibru permanent între cerere și ofertă.

Consumatorii beneficiază de prețuri reduse

Pentru multe gospodării spaniole, această situație s-a tradus prin facturi mai mici.

Întrucât tarifele de retail sunt corelate cu piața angro, prețurile la electricitate pentru populație se numără printre cele mai scăzute din Europa, fiind aproximativ la jumătate față de nivelurile înregistrate în Germania.

În același timp, surplusul de energie a alimentat o dezbatere mai amplă privind modul în care infrastructura energetică trebuie adaptată la dezvoltarea accelerată a surselor regenerabile.

Guvernul promite investiții în rețea

Autoritățile spaniole consideră că actuala situație reprezintă o etapă de tranziție și intenționează să investească aproximativ 30 de miliarde de euro până în 2030 pentru modernizarea rețelei electrice.

Executivul analizează, de asemenea, măsuri de sprijin pentru companiile energetice și stimulente pentru instalarea unui număr mai mare de sisteme de stocare.

Investitorii mizau pe faptul că extinderea capacităților de stocare, modernizarea infrastructurii și creșterea consumului vor absorbi treptat excedentul de energie. În practică însă, dezvoltarea centralelor fotovoltaice a avansat mult mai rapid decât infrastructura necesară pentru transportul și stocarea electricității.

Record istoric în Germania. Producția de energie solară a atins un nou maxim în luna iulie

În plus, reglementările privind termenele obligatorii de conectare la rețea au determinat numeroși dezvoltatori să finalizeze proiecte chiar și în condițiile în care rentabilitatea acestora devenise incertă.

Presiunea financiară se extinde în întregul sector

În pofida dificultăților actuale, analiștii consideră că activele aflate în dificultate ar putea deveni atractive pentru fondurile specializate în restructurarea investițiilor.

Potrivit lui Luis del Barrio, consultant în cadrul Arthur D. Little, achiziționarea activelor fotovoltaice cu probleme ar necesita investiții de capital cuprinse între 6 și 10 miliarde de euro, la care s-ar adăuga încă aproximativ 10 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemelor de stocare necesare stabilizării pieței.

Presiunea financiară nu mai afectează doar proprietarii centralelor, ci și companiile implicate în construcția acestora.

Rafael Alcón, director al diviziei energetice din cadrul Lantania, afirmă că firma sa se confruntă tot mai des cu întârzieri la încasarea plăților din partea clienților, pe fondul veniturilor mult sub așteptări generate de proiectele fotovoltaice.

„Trebuie să fim flexibili. Este mai bine să încasăm banii cu întârziere decât să nu-i mai recuperăm deloc”, spune acesta.

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