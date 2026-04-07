Soluții pentru stabilitate economică și mobilitate. Ucraina va investi peste 14 milioane de euro în rute alternative de transport spre R. Moldova

Ucraina va aloca 718 milioane de hrivne, echivalentul a peste 14 milioane de euro, pentru securizarea și extinderea conexiunilor de transport cu Republica Moldova, cu scopul de a crea rute logistice alternative în contextul războiului.

Anunțul a fost făcut de Ministerul ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor, potrivit agenției IPN.md.

Autoritățile de la Kiev susțin că investiția este esențială pentru menținerea fluxurilor de transport de mărfuri și pasageri, inclusiv către România, în condițiile în care infrastructura critică este frecvent vizată de atacurile armatei ruse.

Planul vizează dezvoltarea unor rute sigure și alternative, menite să asigure continuitatea logisticii interne și internaționale, în ciuda distrugerilor provocate de bombardamente asupra podurilor, căilor ferate și porturilor.

Un punct central al proiectului îl reprezintă zona localității Maiaki, unde podul principal a fost distrus la sfârșitul anului 2025. Autoritățile intenționează să creeze variante ocolitoare care să permită reluarea traficului în condiții de siguranță.

Vicepremierul pentru reconstrucție, Oleksii Kuleba, a subliniat că aceste soluții sunt vitale pentru stabilitatea economică și pentru mobilitatea populației din regiunile afectate de conflict.

De asemenea, proiectul include modernizarea infrastructurii la punctul de trecere a frontierei Yampil-Cosăuți, unde va fi creată o rută rutieră de rezervă. Aceasta va contribui la consolidarea legăturilor de transport nu doar cu Republica Moldova, ci și către porturile strategice de la Dunăre.

Ucraina încearcă să își adapteze infrastructura la condițiile de război și să reducă vulnerabilitatea rețelelor logistice în fața atacurilor continue.