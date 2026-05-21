Bogdan Badea, directorul interimar al Hidroelectrica, a anunțat joi, 21 mai, că renunță la candidatura pentru funcția de director general, deși se afla pe lista scurtă a procedurii de selecție. Într-o conferință de presă, Badea a explicat că nu își dorește să conducă această companie „într‑un mediu specific anilor ’50”, evocând presiuni, atacuri publice și ingerințe politice pe care le consideră nejustificate.

„Este un pas înainte faţă de precedenta selecţie, unde nu corespundeam criteriilor pe care consultantul angajat să facă această selecţie le stabilise şi le considera necesare pentru cineva care doreşte să conducă compania Hidroelectrica. Sigur că în viaţă tot timpul avem de învăţat, e adevărat că nu de la oricine, dar este un sector frumos, este un sector dinamic, este un sector complex. Ca atare, iată, astăzi, în cea de-a doua procedură de selecţie, cu plăcută surprindere am constatat că sunt pe lista scurtă. Cu toate acestea, tot astăzi am luat decizia să nu mai candidez. Şi am luat această decizie, vă spun, nu foarte uşor, dar ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, faptul că problemele României s-au rezumat la cele mai importante companii de stat care, spre deosebire de ceea ce se întâmplă astăzi în România, au demonstrat performanţă - şi această performanţă, indiferent ce spune un politician sau altul, este măsurabilă, a declarat Badea, citat de Agerpres.

Directorul interimar al Hidroelectrica a criticat modul în care companiile de stat performante au devenit ținte în dezbaterile politice, în loc ca discuțiile să se concentreze pe problemele reale ale țării.

„Anumite lucruri trebuie să aibă o limită”

Potrivit acestuia, Hidroelectrica a demonstrat performanță măsurabilă, cu o capitalizare de peste 80 de miliarde de lei și o evoluție constant ascendentă a acțiunilor de la listarea pe bursă. Badea a subliniat că listarea a fost realizată prin eforturile echipei interne și ale consultanților, fără implicarea politicienilor.

„Nu cred că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă reprezintă normalitatea. Nu am dorit să implicăm compania în dezbaterile politice, cu toate că am fost introduşi, dar nici nu putem accepta să fim umiliţi, să fim tăvăliţi, să fim hărţuiţi de tot felul de decidenţi politici care, din dorinţa de a muta atenţia de pe adevăratele probleme ale României pe cele mai valoroase companii de stat, şi asta vedem în fiecare zi . Din punctul meu de vedere anumite lucruri trebuie să aibă o limită", a afirmat Badea.

El a explicat că decizia de retragere este una personală, motivată de lipsa unui mediu sănătos de guvernanță corporativă și de presiunile privind investiții fără fundament economic.

„Nu doresc să conduc Hidroelectrica într-un astfel de mediu specific anilor '50. Atunci hăituiam chiaburimea, atunci arestam şi băgam la închisoare intelectualii României tot aşa, creând frustrări, arătând cu degetul, criticând fără fundament. Acesta este motivul pentru care eu, personal, nu doresc să mai continui această competiţie. Cred că din 2017, când am preluat în calitate de preşedinte interimar această companie, şi până astăzi s-au văzut nişte lucruri. Niciun politician din România nu a stat în faţa investitorilor. Când am făcut listarea, noi am pus Hidroelectrica pe hartă, noi am discutat cu investitorii şi am încercat să-i convingem să vină în România. Oportunităţile de investiţii sunt în toată lumea. Noi suntem un punctişor pe hartă şi fondurile de investiţii când aleg să investească în România, în Hidroelectrica sau în Asia, se uită la ceea ce oferă compania, la ce perspectivă de dezvoltare are, la ceea ce îşi propune managementul să facă şi ia decizia: da, aici este un loc unde merită să investesc, pentru că există trasabilitate, pentru că există o performanţă şi pentru că există o direcţie coerentă”, a detaliat Bogdan Badea,

Directorul interimar al Hidroelectrica a precizat că va rămâne în companie ca director de investiții, pentru a continua proiectele aflate în derulare și pentru a susține dezvoltarea Hidroelectrica, inclusiv în zona de furnizare, unde compania a devenit lider de piață.

Bogdan Badea a avertizat că întoarcerea la un model de conducere centralizat ar pune în pericol performanțele companiilor energetice de stat, care în prezent depășesc cu mult performanța generală a economiei.

„Motivul pentru care eu am decis să nu mai continui: nu este un mediu sănătos ceea ce se întâmplă, nu mai există guvernanţă corporativă în România şi e important să ştim în ce direcţie mergem. Dacă se doreşte cândva - şi într-un mediu aşezat, fără emoţii politice, se doreşte ca să ne întoarcem la ceea ce a făcut ca toate companiile din energie pe care le vedeţi astăzi - Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz, Transelectrica - care au performanţă mult peste performanţa ţării să rămână aşa, atunci stăm la masă. Dacă se doreşte să ne întoarcem la tătucul care le ştie pe toate şi ne spune ce avem de făcut, nu mulţumesc, nu mai îmi doresc", a mai spus Badea

Amintim că, în urmă cu aproape două săptămâni, Hidroelectrica a acuzat posibile ingerințe politice în urma anunțului privind suspendarea conducerii, susținând că transmiterea publică a informațiilor înaintea procedurilor oficiale poate afecta guvernanța corporativă și piața de capital.

Hidroelectrica susține că modul în care a fost comunicată public intenția Ministerului Energiei de a propune suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere poate fi interpretat drept o posibilă ingerință politică în activitatea unei companii listate, în condițiile în care procedurile corporative nu au fost încă parcurse.