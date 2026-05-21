Rectorul SNSPA îi ceartă pe politiceni din cauza disputei interne pentru programul SAFE și parteneriatul cu SUA: „AUR și Kremlinul jubilează”

Rectorul SNSPA susține că politica internă a început să fie purtată, tot mai des, pe terenul relațiilor strategice externe ale României, ceea ce din punctul său de vedere este un semn rău.

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, scrie într-o postare pe pagina sa de Facebook că țara noastră își pune piedică singură din cauza disputei care se duce zilele aceste pe programul SAFE și parteneriatului cu SUA. Pricopie spune că este un semn rău că politica internă a ajuns să fie purtată pe terenul relațiilor strategice externe ale României.

”Disputa despre programul SAFE și relația industrială cu Germania, urmată imediat de controversa privind proiectul strategic de la Doicești - realizat în parteneriat cu Statele Unite - arată că lupta politică internă a depășit deja granița competiției democratice obișnuite. Când proiectele strategice de securitate și energie, alături de parteneriatele geopolitice, devin arme de conflict politic intern, costul nu mai este electoral. Devine un cost de încredere, plătit de țară, nu de politicieni. Și atunci apare întrebarea: de ce ne punem piedică singuri?”, potrivit rectorului SNSPA.

Pricopie spune că statele serioase transmit partenerilor predictibilitate și continuitate, pe când statele fragile își transformă propriile proiecte strategice în ținte ale războiului politic intern.

”Germania și Statele Unite nu sunt decor electoral. Sunt parteneri strategici ai României. În politică, multe sunt tolerate în logica confruntării democratice. În diplomație și în relațiile strategice, însă, încrederea pierdută se reconstruiește greu și lent. Poate că ar trebui să ne amintim că un stat matur își schimbă guvernele și își gestionează conflictele politice în limitele jocului democratic, dar niciodată nu își sabotează direcția strategică. Între timp, AUR și Kremlinul jubilează”, își ideile editorialul Remus Pricopie.

Disputele momentului în politica internă

De menționat că în contextul discuțiilor privind derularea programului european SAFE și atribuirea contractelor de înzestrare militară, ministrul Apărării Radu Miruţă a explicat la Interviurile Adevărul că o parte semnificativă a achizițiilor ar fi fost direcționată către compania germană Rheinmetall, subliniind însă că aceste contracte sunt însoțite de obligații de producție în România și de investiții în capacități industriale locale. Miruță a spus că Rheinmetall va produce în România, iar navele de patrulare se fac la Mangalia.

Totodată, proiectul de la Doicești, una dintre cele mai importante inițiative energetice strategice ale României și un pilon al parteneriatului cu Statele Unite în domeniul nuclear civil, a devenit subiect de dispută politică la vârf.

După ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că a notificat Ambasada SUA privind intenția de reevaluare sau închidere a proiectului SMR, liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut date actualizate de la Nuclearelectrica, în timp ce vicepreședintele PNL Rareș Bogdan și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, au criticat dur ideea abandonării investiției, invocând implicațiile strategice și geopolitice ale proiectului.

Discuția transformă centrala de la Doicești într-un nou punct sensibil al relației România–SUA și al dezbaterii privind securitatea energetică a țării.