Unul dintre oligarhii lui Putin a murit într-un cumplit accident la Sankt Petersburg. Mihail Smirnov era inclus în topul Forbes

Miliardarul rus Mihail Smirnov, care activa în domeniul exportului de produse petroliere, a murit într-un accident de motocicletă lângă Sankt Petersburg.

Mihail Smirnov, un important miliardar rus aflat în topul Forbes, a murit în această dimineață, 21 mai, într-un accident rutier în regiunea Leningrad, relatează RBC.

Potrivit forțelor de ordine, accidentul a avut loc la kilometrul 49 al drumului Peski-Sosnovo-Podgorye. Smirnov, care se afla la bordul unei motociclete Triumph, a pierdut controlul vehicolului, a virat pe sens opus și s-a ciocnit cu un SUV marca Haval.

Smirnov era coproprietar și președinte al consiliului de administrație al BTC, un grup de companii care operează în sectoarele exportului de produse petroliere și în naval. Potrivit presei ruse, decedatul avea 53 de ani. Ancheta privind accidentul este în curs de desfășurare.

În 2024, publicația Delovoy Peterburg l-a clasat pe Smirnov pe locul 108 în clasamentul miliardarilor ruși. Averea sa netă a fost estimată la 7,79 miliarde de ruble (aproximativ 100 milioane de euro).

Forbes a inclus anterior compania sa, unde Smirnov a ocupat funcția de CEO, în clasamentul celor mai mari 200 de companii din Rusia.

De la începutul anului 2022, Rusia se confruntă cu un val anormal de mare de decese în rândul managerilor de top, al oamenilor de afaceri proeminenți și al oficialilor guvernamentali, ceea ce experții internaționali și mass-media numesc adesea „sindromul morții subite rusești”.

În această perioadă, peste 35 de directori executivi reprezentând industrii importante din punct de vedere strategic au murit în circumstanțe ciudate sau neclare: sectorul petrolului și gazelor (inclusiv o serie de decese ale unor manageri de top de la Gazprom și Lukoil), instituții financiare, transporturi și industria de apărare.

Cauzele oficiale cel mai des citate de organele de anchetă ruse includ sinuciderile subite, căderile de la ferestre sau de la înălțime, precum și accidentele pe apă sau stopul cardiac subit.