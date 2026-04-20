Slovenia, aproape de o criză politică: premierul interimar admite că nu poate forma un guvern

Prim-ministrul Sloveniei recunoaște că nu poate forma un guvern, potrivit Politico. Populistul Janez Janša ar putea reveni la putere în fruntea unei coaliții de dreapta.

Prim-ministrul interimar al Sloveniei, Robert Golob , a recunoscut luni că partidul său nu a reușit să formeze un guvern, ceea ce ar putea deschide calea pentru revenirea populistului Janez Janša, scrie Politico, citat de Mediafax.

Mișcarea liberală pentru Libertate a lui Golob a câștigat alegerile naționale de luna trecută la o marjă extrem de mică , obținând 29 din cele 90 de locuri din parlamentul sloven, dar nu a reușit să obțină o majoritate guvernamentală.

După o lună de discuții eșuate pentru formarea coaliției, Golob a declarat că a informat-o pe președinta slovenă, Nataša Pirc Musar, că partidul său s-a resemnat să conducă opoziția parlamentară.

Janša, al cărui Partid Democrat Sloven a obținut 28 de locuri în alegerile de luna trecută, urmează să încerce acum să formeze un guvern de coaliție de dreapta.

La începutul acestei luni, partidul lui Janša a susținut candidatura partidului pro-rus Resni.ca de a-l alege pe liderul său, Zoran Stevanović, președinte al parlamentului Sloveniei. Acțiunea a fost interpretată pe scară largă ca un semnal al unei alianțe între cele două partide populiste, dar în urma propriei întâlniri cu Pirc Musar de luni, Janša a recunoscut că partidul său nu a obținut încă sprijinul necesar pentru a reveni la putere.

Liderul populist, care a fost deja prim-ministrul Sloveniei în trei ocazii diferite, a adăugat că partidul său se simte confortabil să formeze un guvern, să rămână în opoziție sau să participe la alegeri repetate. „Toate cele trei opțiuni sunt bune pentru noi”, a spus el.

Dacă Janša, un autoproclamat admirator al lui Donald Trump, reușește să formeze un guvern, s-ar întoarce în Consiliul European la fel cum aliatul său, premierul ungar demisionar Viktor Orbán, urmează să înceteze să mai participe la summiturile periodice ale liderilor UE.