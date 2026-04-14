Prima țară din Europa unde se propune un referendum privind ieșirea din NATO. Președintele Parlamentului: „Am promis poporului”

Noul președinte al Parlamentului Sloveniei, Zoran Stevanović, a declarat că intenționează să organizeze un referendum privind ieșirea din NATO, semnalând totodată deschiderea către o vizită la Moscova și o politică externă mai independentă.

„Trebuie să spun că am promis poporului un referendum pe tema ieșirii din NATO și că vom organiza acest referendum”, a spus el, potrivit Kyiv Post.

Împingere spre „politica independentă”

Stevanović, liderul Partidului Adevărului, a declarat că Slovenia ar trebui să urmeze o politică externă mai independentă și suverană.

„Ljubljana trebuie să devină din nou centrul decizional al Sloveniei, nu Bruxelles-ul”, a spus el, referindu-se la instituțiile Uniunii Europene.

În același timp, el a recunoscut că ieșirea din UE probabil nu va câștiga sprijin public, menționând că Slovenia beneficiază semnificativ de pe urma aderării.

Schimbare de politică mai amplă

Stevanović a mai spus că partidul său intenționează să își respecte promisiunile din campanie, inclusiv pledarea pentru retragerea Sloveniei din Organizația Mondială a Sănătății.

El a adăugat că țara ar trebui să evite implicarea în conflicte militare și diplomatice externe, argumentând că astfel de angajamente nu servesc intereselor Sloveniei.

Semnalează o posibilă vizită la Moscova

Vorbind despre primele sale călătorii în străinătate ca președinte al Camerei Reprezentanților, Stevanović a spus că vizitele la Skopje și Copenhaga sunt deja planificate, dar a adăugat că intenționează, de asemenea, să viziteze Moscova în viitorul apropiat.

„Aș dori să construiesc punți și să cooperez bine cu toate țările, indiferent de zidul care a fost construit între Vest și Est”, a spus el.

Declarația vine pe fondul unor critici reînnoite la adresa NATO de către președintele Donald Trump, care a sugerat că Statele Unite s-ar putea retrage din alianță.

Trump a descris recent NATO ca un „tigru de hârtie” și a spus că apartenența SUA este „dincolo de orice reconsiderare” în urma dezacordurilor cu aliații privind războiul cu Iranul și eforturile de a asigura rutele de transport maritim în Strâmtoarea Hormuz.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat, de asemenea, că Washingtonul ar putea „reexamina” relația sa cu NATO, invocând dispute privind partajarea sarcinilor și accesul la baze militare.