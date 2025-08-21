search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Slovacia ia măsuri de monitorizare a populaţiei de urși după mai multe atacuri asupra oamenilor

0
0
Publicat:

Slovacia plănuiește un sondaj național privind fauna sălbatică pentru a căpăta o imagine mai clară a populației de urși de pe teritoriul țării în urma unei serii de incidente grave în care au fost implicați oameni, potrivit Autorității naționale pentru protejarea naturii (SOP SR), informează joi DPA.

Urs brun FOTO: Shutterstock
Urs brun FOTO: Shutterstock

Circa 10.000 de persoane, printre care ecologişti, lucrători forestieri şi pădurari, vor lua parte la efortul de monitorizare, a precizat SOP SR, potrivit agenţiei de presă TASR. Participanţii vor colecta mostre de blană şi de fecale în vederea identificării urşilor prin analiza ADN.

Directorul SOP SR, Roman Fajth, a spus că vor fi puse la dispoziţia participanţilor filmuleţe instructive şi echipament de bază, inclusiv eprubete cu etanol, mănuşi de unică folosinţă şi plicuri pentru mostrele de păr, scrie Agerpres.

Agenţia are drept obiectiv colectarea a cel puţin 7.000 de mostre, rezultatele fiind aşteptate în aproximativ un an. Costul proiectului nu a fost încă stabilit.

Demersul a fost iniţiat după o serie de atacuri ale urşilor asupra oamenilor. Un culegător de ciuperci a murit după întâlnirea cu un urs în octombrie, în timp ce un bărbat de 59 de ani a fost găsit decedat, cu răni în zona capului, în apropierea oraşului Detva, în luna martie. În mai, un lucrător a fost rănit grav în urma unui atac care a avut loc în nordul ţării.

Guvernul a declarat stare de urgenţă la începutul acestui an şi a autorizat uciderea a circa 350 de urşi. Un studiu din 2022, realizat de Universitatea Charles din Praga, a estimat populaţia de urşi ca fiind cuprinsă între 1.012 şi 1.275 de exemplare. Nu sunt disponibile date mai recente.

Organizaţiile ecologiste au criticat uciderea urşilor, argumentând că ursul brun e o specie protejată de legislaţia Uniunii Europene. Potrivit experţilor, urşii evită de obicei întâlnirile cu oamenii, dar pot ataca dacă sunt luaţi prin surprindere sau dacă femelele simt un pericol pentru puii lor.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele rețelelor de droguri: Metodele noi și periculoase pe care le folosesc traficanții. Și polițiștii cu experiență sunt uimiți
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Avocatul Gheorghe Piperea atenționează că nicio diminuare a PENSIEI nu este legală:”Statul trebuie să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”
gandul.ro
image
Un fost director de la Transporturi, găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiiu
mediafax.ro
image
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la stat
fanatik.ro
image
Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro
libertatea.ro
image
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Imediat după ce a devenit tată, Ianis Hagi a primit un mesaj care i-ar putea schimba cursul carierei
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Iancu Guda, despre cum să investim inteligent în artă
observatornews.ro
image
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Cine e bărbatul care i-a dat o poreclă ciudată lui Nicușor Dan. Au fost fotografiați împreună în timpul vacanței președintelui
playtech.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba spaniolă
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
„Cel mai drăguț judecător din lume” a murit la vârsta de 88 de ani! Frank Caprio a devenit viral în urma aparițiilor într-un reality-show cunoscut
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Burse elevi 2025 – 2026. Ce venit se ia în considerare pentru stabilirea calculului
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Katy Perry, Justin Trudeau foto Profimedia jpg
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Cel mai antipatic membru al familiei regale britanice! După ce a făcut Palatul de rușine, a mai și jignit-o pe Kate

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
7 motive pentru care simți brusc poftă de castraveți murați