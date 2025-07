Puii ursoaicei împușcate pe Transfăgărașan nu mai pot fi găsiți. Ministrul Mediului: „Ar fi trebuit să fie relocați imediat după incident”

Cei trei pui ai ursoaicei împușcate pe Transfăgărășan ar fi trebuit realocați imediat după incident, însă acest lucru nu s-a întâmplat, a declarat, miercuri, 9 iulie, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Ministrul a anunțat că a convocat conducerea Gărzii Forestiere, pe cea a Gărzii Naţionale de Mediu şi pe cea a Romsilva, potrivit Agerpres.

„Ar fi trebuit să fie relocaţi puii de urşi imediat ce a fost împuşcată şi omorâtă ursoaica. Acest lucru nu s-a întâmplat, din păcate. Astăzi, suntem în punctul în care Direcţia Silvică Argeş spune că nu mai pot fi găsiţi sau că-i caută. Eu am convocat conducerea Gărzii Forestiere, Gărzii Naţionale şi Romsilva pentru astăzi, la ora 13:00, să dea răspunsuri foarte clare de ceea ce fac în teritoriu. Aici, de fapt, avem o problemă mult mai mare decât cei trei pui de urşi. Avem o situaţie care se repetă în fiecare an pe Transfăgărăşan. În fiecare an, acolo sunt urşi, în fiecare an acolo sunt incidente”, a spus Diana Buzoianu, într-o conferinţă de presă.

Ministrul a remarcat că sunt aceeaşi oameni care trebuie să gestioneze aceste incidente, „care în fiecare an nu reuşesc să le gestioneze”.

„Asta este ceea ce o să o să-i întreb şi asta trebuie să răspundă dumnealor, în primul rând. O să avem un plan mult mai mare de măsuri care vor trebui să fie luate, pentru că astăzi contingentul de urşi pe care îl avem în România nu poate să fie gestionat. În momentul de faţă, niciun stat european nu are atâţia urşi câţi are România. Va trebui să luăm nişte măsuri cu cap, care să includă garduri electrice şi cu posibilitatea autorităţilor din local să intervină acolo unde există un risc pentru populaţie", a spus Buzoianu.

Solicitarea transmisă luni de Ministerul Mediului,

Luni, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat, într-un comunicat, că a transmis în 7 iulie o adresă oficială către Direcţia Silvică Argeş, solicitând finalizarea acţiunii în conformitate cu legislaţia în vigoare, în contextul în care s-a confirmat prezenţa a trei pui orfani.

„Salutăm disponibilitatea centrului de reabilitare pentru urşi de la Zărneşti, administrat de Asociaţia Milioane de Prieteni, de a prelua şi îngriji aceşti pui. Existenţa unui astfel de partener responsabil şi pregătit este esenţială în intervenţiile rapide şi eficiente. Ministerul va continua să monitorizeze cazul şi solicită autorităţilor locale să acţioneze cu celeritate, în spiritul legii şi al protecţiei faunei sălbatice" a precizat MMAP în comunicatul din 7 iulie.

Amintim că, în urma incidentului petrecut în 3 iulie pe Transfăgărăşan, soldat cu decesul unui motociclist, care a fost atacat de un exemplar de urs brun, echipa de intervenţie desemnată a acţionat conform procedurilor legale şi a recurs la extragerea ursoaicei implicate, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 81/2021, după cum a precizat, la vremea respectivă, ministerul de resort.