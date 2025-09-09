Germania urmează să trimită Ucrainei un nou tip de sistem mobil de apărare antiaeriană, destinat să contracareze atacurile cu drone – una dintre cele mai presante amenințări în actuala etapă a conflictului. Este vorba despre Skyranger, un sistem dezvoltat de gigantul industrial Rheinmetall, care, potrivit directorului general Armin Papperger, ar urma să fie livrat Kievului în baza unui contract estimat la „sute de milioane de euro”.

Într-un interviu acordat televiziunii germane ZDF, Papperger a precizat că semnarea acordului este programată pentru 10 septembrie, la Londra, iar primele unități ar putea fi operaționale în Ucraina până la sfârșitul anului.

Un răspuns adaptat la un război asimetric

În ultimele luni, Rusia a intensificat semnificativ atacurile cu drone asupra teritoriului ucrainean. Numai în luna iulie, forțele ruse au lansat 6.129 de drone de tip Shahed, conform datelor oficiale – o creștere de 14 ori față de aceeași lună a anului precedent. Aceste atacuri vizează în special infrastructura energetică și centrele urbane, având un impact major asupra populației civile.

Răspunsul Ucrainei a fost limitat de costurile extrem de ridicate ale interceptării acestor drone cu sisteme occidentale de înaltă performanță. De pildă, un singur interceptor Patriot poate costa până la 4 milioane de dolari, în timp ce o dronă Shahed fabricată local poate avea un preț estimativ între 10.000 și 50.000 de dolari. Sistemele NASAMS sau IRIS-T, deși eficiente, au un cost de operare ridicat, între 450.000 și un milion de dolari per rachetă.

În acest context, Ucraina s-a bazat în principal pe soluții precum vehiculele antiaeriene autopropulsate Gepard sau mitraliere grele de calibrul 50 montate pe camioane, dar acestea nu oferă o acoperire eficientă în fața atacurilor de tip „roi”.

Ce aduce Skyranger în ecuație

Sistemul Skyranger oferă o soluție intermediară, mai flexibilă și mai accesibilă financiar, adaptată pentru combaterea dronelor la distanțe scurte și foarte scurte. Poate fi montat pe șasiuri de tanc Leopard – vehicule deja livrate Ucrainei în număr semnificativ – și este capabil să acopere o zonă de 4 km² (2x2 km) împotriva amenințărilor aeriene.

Sistemul folosește un tun automat de calibru 30 mm sau 35 mm, în funcție de configurație, cu o rază efectivă de până la 4.000 de metri. Dar elementul-cheie îl reprezintă muniția – proiectilele Oerlikon Ahead, care nu lovesc direct ținta, ci detonează înainte de impact, dispersând în aer zeci de submuniții din tungsten, crescând considerabil șansele de distrugere a dronei.

Costul pentru neutralizarea unei ținte este estimat la puțin peste 4.000 de dolari – o sumă de câteva ori mai mică decât prețul unei drone Shahed de export și incomparabil mai redusă decât interceptarea cu sisteme cu rachete.

De la protecție locală la arhitectură europeană

Skyranger este versiunea mobilă și mai compactă a sistemului Skynex, din aceeași familie Rheinmetall, din care Ucraina a primit deja cel puțin două unități. Skynex este gândit ca un sistem modular, în rețea, destinat apărării în adâncime împotriva atacurilor masive – un concept esențial în contextul războaielor moderne.

Pe termen mediu, Rheinmetall propune ca Skyranger să devină un pilon al unei arhitecturi europene de apărare aeriană – proiect cunoscut sub numele de Sky Shield, inspirat de modelul israelian Iron Dome.

Sprijinul Germaniei, între tehnologie și strategie

Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa, a devenit un partener cheie pentru Ucraina în cadrul contractelor de apărare susținute de Berlin. Compania a livrat deja Kievului tancuri, muniție de artilerie de 155 mm, obuze de mortier și drone de recunoaștere.

Livrarea sistemelor Skyranger vine într-un moment critic, în care Ucraina își reevaluează capacitățile de apărare aeriană în perspectiva anului 2025 și încearcă să răspundă unei campanii ruse care pare să fi trecut într-o nouă fază, caracterizată de presiune constantă asupra infrastructurii și de uzură strategică.